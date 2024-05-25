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Верес и Оболонь сыграют в стыковых матчах УПЛ. С кем сыграют команды?
Через неделю компанию "Минаю" и "Металлисту 1925" составят ещё два клуба
Фото: НК "Верес"
По итогам 30-го тура украинской Премьер-лиги определились две команды, которые сыграют в переходных матчах за право сохранить прописку в высшем дивизионе.
"Оболонь" в своём матче потерпела разгромное поражение от "Александрии". Благодаря проигрышу "Миная" в игре с "Колосом" "пивоварам" удалось не попасть в зону вылета. "Верес", в свою очередь, обыграл на выезде "Металлист 1925", и в итоге финишировал на 13-м месте.
За право остаться в УПЛ "Металлист 1925" сыграет против "Левого Берега", а "Верес" - против "Эпицентра". Первые встречи пройдут 29 мая, ответные матчи - 2 июня. Стоит отметить, что во второй игре в роли хозяев поля будут те клубы, которые финишировали на вершине таблицы в Первой лиге.
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