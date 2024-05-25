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Шищенко: Не знаю, останусь ли я в Полесье. Все будет решать руководство
Наставник Полесья доволен финишем сезона
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
В ключевой встрече УПЛ "волки" дома обыграли "Шахтер" (2:0). Сергея Шищенко переполняли эмоции после игры.
“Мониторили конкурентов, конечно. Очень счастлив сейчас, что команда добилась такого успеха, пробилась в еврокубки. Большое спасибо президенту клуба за доверие, болельщикам, которые нас поддерживали и сегодня, и всегда. Это успех для клуба и города. Мы счастливы.
Я пришел в очень сложный период. Много работали с тренерским штабом. Мы были вместе, работали допоздна и добились того, что хотели. В последних 8 матчах по очкам проиграли только "Динамо" и "Шахтеру", поэтому я доволен работой, которую мы выполнили".
"Нет информации останусь в дальнейшем работать или нет. Всё будет решать руководство. Не могу ничего сказать. Надо отдохнуть и праздновать", – сказал тренер.
Житомирский клуб финишировал пятым (50 очков).
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