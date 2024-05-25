Премьер-лига
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У кого гарантия группы? Полная заявка Украины в еврокубках 2024/25
От нашей Ассоциации сыграет пять команд
Дніпропетровська ОДА
Закончился регулярный розыгрыш украинской Премьер-лиги 2023/24. Определились все участники еврокубков от Украины на следующий сезон.
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От Украины сыграет пять команд. Две – в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, две – в Лиге конференций.
- "Шахтер" – группа Лиги чемпионов или раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов (минимум – гр.уппа Лиги Европы);
- "Динамо" – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов; без гарантии группы; на пути к группе любого из евротурниров нужно пройти одного соперника; на пути к группе Лиги чемпионов – три соперника;
- "Кривбасс" – третий квалификационный раунд Лиги Европы или раунд плей-офф Лиги Европы (возможна гарантия группы Лиги конференций); на пути к группе любого из евротурниров – один соперник; на пути к группе Лиги Европы – два соперника;
- "Днепр-1" – второй квалификационный раунд Лиги конференций; без гарантии группового этапа; на пути к группе – три соперника;
- "Полесье" – второй квалификационный раунд Лиги конференций; без гарантии группового этапа; на пути в группу – три соперника.
Еврокубковый сезон 2024/25 начнется в июне 2024-го года.
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Источник:Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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жека-киев (биг виладж)
25.05.2024 в 19:14
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