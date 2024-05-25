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У кого гарантия группы? Полная заявка Украины в еврокубках 2024/25

Премьер-лига

От нашей Ассоциации сыграет пять команд

У кого гарантия группы? Полная заявка Украины в еврокубках 2024/25

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

Закончился регулярный розыгрыш украинской Премьер-лиги 2023/24. Определились все участники еврокубков от Украины на следующий сезон.

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От Украины сыграет пять команд. Две – в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, две – в Лиге конференций.

  • "Шахтер" – группа Лиги чемпионов или раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов (минимум – гр.уппа Лиги Европы);
  • "Динамо" – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов; без гарантии группы; на пути к группе любого из евротурниров нужно пройти одного соперника; на пути к группе Лиги чемпионов – три соперника;
  • "Кривбасс" – третий квалификационный раунд Лиги Европы или раунд плей-офф Лиги Европы (возможна гарантия группы Лиги конференций); на пути к группе любого из евротурниров – один соперник; на пути к группе Лиги Европы – два соперника;
  • "Днепр-1" – второй квалификационный раунд Лиги конференций; без гарантии группового этапа; на пути к группе – три соперника;
  • "Полесье" – второй квалификационный раунд Лиги конференций; без гарантии группового этапа; на пути в группу – три соперника.

Еврокубковый сезон 2024/25 начнется в июне 2024-го года.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Таблица коэффициентов
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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
25.05.2024 в 19:14
Головне не обіср...ся, як минулі роки, бо вже нікуди.Шахтарю ставить свічки на Реал.Динамо і Кривбасу, пока можна, хоч раз не програти, шоб кудись попасти, задача не з архіскладних.Ну а Поліссю з Дніпром, хочаб не зразу вилетіти.Сподіваюсь, шо позорняка, тіпа вльоту фінам, казахам, кіпріотам чи румунам, нам хватило
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Комментарии 4
жека-киев (биг виладж)
25.05.2024 в 19:14
Головне не обіср...ся, як минулі роки, бо вже нікуди.Шахтарю ставить свічки на Реал.Динамо і Кривбасу, пока можна, хоч раз не програти, шоб кудись попасти, задача не з архіскладних.Ну а Поліссю з Дніпром, хочаб не зразу вилетіти.Сподіваюсь, шо позорняка, тіпа вльоту фінам, казахам, кіпріотам чи румунам, нам хватило
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1
0
aleks68
25.05.2024 в 18:27
из всех в еврокубках останутся шахтёр и динамо.может выстрелить кривбасс,но всё зависит от возможных соперников.остальным ничего не светит.
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Dr. House (Поділля)
25.05.2024 в 19:07
А що, в Європі немає АТБ? . Тепер буде
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tekutiev (донецк,Украина)
25.05.2024 в 19:11
ты сам в это веришь?для примера днепр-1 прошлогодним летом.много разговоров,а в итоге?
 
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