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Президент Руха не сдержал слез после проигрыша Динамо - команда осталась без еврокубков

Премьер-лига
Обновлено

Боль оказалась слишком велика

Президент Руха не сдержал слез после проигрыша Динамо - команда осталась без еврокубков

Новина українською

Сегодня, 25 мая, в заключительном туре чемпионата Украины "Рух" минимально уступил "Динамо" со счётом 1:2.

Из-за этого поражения львовяне опустились на шестую строчку в турнирной таблице УПЛ и остались вне зоны еврокубков.

Читайте такжеУПЛ. Рух – Динамо 1:2. Киевляне приспали львовян и не пустили их в еврокубки

После проигрыша "Динамо" не смог сдержать слезы президент "Руха" Григорий Козловский.

Полную заявку Украины в еврокубках на сезон-2024/25 можно посмотреть по этой ссылке.



Президент Руха не сдержал слез после проигрыша Динамо - команда осталась без еврокубков - изображение 1

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Динамо Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Сеш (Дніпро)
25.05.2024 в 19:17
Сльози щастя, бо пацани на олімпіаду поїдуть, а там накладка з ЕК. А на олімпіаді продадуться норм.
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Комментарии 2
Сеш (Дніпро)
25.05.2024 в 19:17
Сльози щастя, бо пацани на олімпіаду поїдуть, а там накладка з ЕК. А на олімпіаді продадуться норм.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2024 в 19:01
Нічого, молоденька пані ліворуч втішить)
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