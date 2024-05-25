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Президент Руха не сдержал слез после проигрыша Динамо - команда осталась без еврокубков
Боль оказалась слишком велика
Сегодня, 25 мая, в заключительном туре чемпионата Украины "Рух" минимально уступил "Динамо" со счётом 1:2.
Из-за этого поражения львовяне опустились на шестую строчку в турнирной таблице УПЛ и остались вне зоны еврокубков.
После проигрыша "Динамо" не смог сдержать слезы президент "Руха" Григорий Козловский.
Полную заявку Украины в еврокубках на сезон-2024/25 можно посмотреть
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Бураков
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Сеш (Дніпро)
25.05.2024 в 19:17
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