Президент Руха не сдержал слез после проигрыша Динамо - команда осталась без еврокубков

Сегодня, 25 мая, в заключительном туре чемпионата Украины "Рух" минимально уступил "Динамо" со счётом 1:2.

Из-за этого поражения львовяне опустились на шестую строчку в турнирной таблице УПЛ и остались вне зоны еврокубков.

После проигрыша "Динамо" не смог сдержать слезы президент "Руха" Григорий Козловский.

Полную заявку Украины в еврокубках на сезон-2024/25 можно посмотреть по этой ссылке.





