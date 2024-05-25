Пушич: Мы уже работаем на трансферном рынке. Будет интересно

В последнем туре УПЛ "Шахтер" уступил "Полесью" 0:2, но Марино Пушич не разочарован результатом.

“Хочу поздравить соперника с победой. До первого пропущенного гола мы играли хорошо. Конечно, нужно играть, даже если нет цели. Оппонент хотел большего. Хотя этот матч ничего не стоил для нас, я горжусь достижениями в этом сезоне. Мы оформили дубль, выступали в Европе. Я горжусь своими футболистами".

"Сегодня я дал шанс игрокам, у которых было мало игрового времени. Им было тяжело играть два матча подряд, но я доволен их отношением.

Как и любой клуб, мы будем искать возможности усилить состав. Особенно когда команда успешно выступает. Мы уже работаем на трансферном рынке. Пока ничего не могу сказать конкретного, но будет интересно”, – отметил специалист.