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Пушич: Мы уже работаем на трансферном рынке. Будет интересно
Тренер горняков дал послематчевый комментарий
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В последнем туре УПЛ "Шахтер" уступил "Полесью" 0:2, но Марино Пушич не разочарован результатом.
“Хочу поздравить соперника с победой. До первого пропущенного гола мы играли хорошо. Конечно, нужно играть, даже если нет цели. Оппонент хотел большего. Хотя этот матч ничего не стоил для нас, я горжусь достижениями в этом сезоне. Мы оформили дубль, выступали в Европе. Я горжусь своими футболистами".
"Сегодня я дал шанс игрокам, у которых было мало игрового времени. Им было тяжело играть два матча подряд, но я доволен их отношением.
Как и любой клуб, мы будем искать возможности усилить состав. Особенно когда команда успешно выступает. Мы уже работаем на трансферном рынке. Пока ничего не могу сказать конкретного, но будет интересно”, – отметил специалист.
"Шахтер" выиграл чемпионат (71 балл).
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