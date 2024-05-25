Суркис: Были разные разговоры, но мы играли в футбол и никому ничего не отдавали

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу киевлян в матче последнего тура УПЛ с "Рухом" (2:1).

"Сегодня смотрели на нашу, как говорится, молодежь, и ребят, которые мало играли. Очень достойно, дали борьбу. "Руху" нужно было побеждать, или играть вничью. Доволен ребятами, какие сегодня вышли на поле, они боролись, и играли в футбол. Никто никому ничего не отдавал. Футбол должен быть непрогнозируемым. Были разные разговоры, но мы играли в футбол. Я поблагодарил ребят, сказал им, чтобы они отдохнули. В новом сезоне будем работать".

"Сезон надо поделить на две части. Первую часть мы провалили, а во второй Шовковскому удалось стабилизировать игру, и команда играла очень хорошие поединки. "Шахтеру" мы не проиграли по игре. Так бывает, надо брать очки не только в матчах между собой, но и в таких матчах. И с лидером, и с аутсайдером можно взять три очка. Будем прогрессировать в следующем сезоне, в этом я не сомневаюсь".