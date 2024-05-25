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Суркис: Были разные разговоры, но мы играли в футбол и никому ничего не отдавали
Президент киевлян остался доволен увиденным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент киевского
"Сегодня смотрели на нашу, как говорится, молодежь, и ребят, которые мало играли. Очень достойно, дали борьбу. "Руху" нужно было побеждать, или играть вничью. Доволен ребятами, какие сегодня вышли на поле, они боролись, и играли в футбол. Никто никому ничего не отдавал. Футбол должен быть непрогнозируемым. Были разные разговоры, но мы играли в футбол. Я поблагодарил ребят, сказал им, чтобы они отдохнули. В новом сезоне будем работать".
"Сезон надо поделить на две части. Первую часть мы провалили, а во второй Шовковскому удалось стабилизировать игру, и команда играла очень хорошие поединки. "Шахтеру" мы не проиграли по игре. Так бывает, надо брать очки не только в матчах между собой, но и в таких матчах. И с лидером, и с аутсайдером можно взять три очка. Будем прогрессировать в следующем сезоне, в этом я не сомневаюсь".
"Как оценить работу Шовковского? По результатам. Только две ничьи. Он очень мощно работает. Команда готова и психологически, и физически. Сегодняшний матч это показал. Ребята могли почивать на лаврах, но удалось их настроить. Это было очень тяжело".
"У "Руха" хорошие футболисты, но они очень молодые. Они должны прогрессировать. Благодарность Григорию Козловскому за то, что он делает. Он воспитывает молодежь. Эта молодежь будет играть не только в "Рухе", но и в наших сборных. У "Руха" очень хорошая школа, инфраструктура, у этой команды все еще впереди", – сказал Суркис УПЛ ТВ.
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