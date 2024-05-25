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Шовковский: Если бы не техническое поражение, то сейчас мы бы говорили о том, что должен пройти золотой матч

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Динамо подвел итоги сезона

Шовковский: Если бы не техническое поражение, то сейчас мы бы говорили о том, что должен пройти золотой матч

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Столичный клуб в 30-м туре вырвал победу над "Рухом" во Львове (2:1). Александр Шовковский отметил успешную серию футболистов под его руководством.

“Мы понимали, что будем играть не основным составом. Я готовил ребят к тому, чтобы они профессионально относились к своим обязанностям. Еще в начале игры были запланированы замены, потому что нужно было дать время игрокам, которые мало играли. Они должны были почувствовать себя частью нашей большой семьи.

Биловар много пропустил, болел. Болезнь тяжело проходила. Дали ему немного сыграть в прошлом матче. Сегодня выпустили с первых минут, но понимали, что всю игру он не сможет сыграть. Много выходил на замену Самба. Ему, как и Бенито, так же нужно было дать игровое время. Каждая команда решает свои вопросы. Поблагодарил игроков за профессионализм и высокое отношение".

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"Неважно доволен ли я своей работой. Есть определенный результат, мнение болельщиков, нашего президента. Они решают положительные или неположительные моменты. Я считаю, что из 20 матчей один проиграть и дважды сыграть вничью – это чемпионский результат. Если бы не техническое поражение ("Александрии" в матче с "Шахтером" – прим.), то сейчас мы бы говорили о том, что должен состояться золотой матч", – резюмировал наставник.

"Динамо" заняло второе место с отставанием в 2 балла.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
25.05.2024 в 19:55
В інтернеті,як на заборі можна писати,що завгодно....А балакати..!!.А ділом то не зовсім получилось ,даже при благосклонності судей
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Комментарии 8
Kondor (Веселе)
25.05.2024 в 19:55
В інтернеті,як на заборі можна писати,що завгодно....А балакати..!!.А ділом то не зовсім получилось ,даже при благосклонності судей
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.05.2024 в 19:48
Понабирає тут Рахмільєвич "по сєрдцам" , а потім вони мелють х зна що . ШО , шо тобі завадило виграти очну зустріч ? Про статегію і тактику мовчу , бо це не для Динамо останніх 10-15 років .
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Вarcelinius
25.05.2024 в 19:20
Сашуня, ты гонишь.
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scorpius (Ck)
25.05.2024 в 19:38
Настоящий динамовец))
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Spokoyno (Київ)
25.05.2024 в 19:17
Та Шахтар не подарував би матч Поліссю! Тут скоріш свої невиправдані втрати треба побачити, проаналізувати та суперечливий пенальті у лобовій грі!
sticker
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scorpius (Ck)
25.05.2024 в 19:09
Дурик, вас поимели дважды, какой золотой матч?
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tekutiev (донецк,Украина)
25.05.2024 в 19:09
для начала пусть шовковский почитает регламент чемпионата.первое-в личные встречи(динамо проиграло обе встречи?),при равенстве очков-количество побед,ничьих,поражений;разница мячей.где условия для проведения "золотого"матча?лишь бы сказать
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KondratCheUa (Чернигов)
25.05.2024 в 19:32
Не ведись, его злой Суркис покусал вот он и несёт бред!..
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