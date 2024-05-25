Шовковский: Если бы не техническое поражение, то сейчас мы бы говорили о том, что должен пройти золотой матч

Столичный клуб в 30-м туре вырвал победу над "Рухом" во Львове (2:1). Александр Шовковский отметил успешную серию футболистов под его руководством.

“Мы понимали, что будем играть не основным составом. Я готовил ребят к тому, чтобы они профессионально относились к своим обязанностям. Еще в начале игры были запланированы замены, потому что нужно было дать время игрокам, которые мало играли. Они должны были почувствовать себя частью нашей большой семьи.

Биловар много пропустил, болел. Болезнь тяжело проходила. Дали ему немного сыграть в прошлом матче. Сегодня выпустили с первых минут, но понимали, что всю игру он не сможет сыграть. Много выходил на замену Самба. Ему, как и Бенито, так же нужно было дать игровое время. Каждая команда решает свои вопросы. Поблагодарил игроков за профессионализм и высокое отношение".