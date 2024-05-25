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Ванат - лучший бомбардир УПЛ сезона-2023/24
С довольно большим отрывом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
25 мая состоялись матчи заключительного тура чемпионата Украины.
По его итогам определился лучший бомбардир ушедшего сезона. Им стал нападающий "Динамо" Владислав Ванат - на счету 22-летнего футболиста 14 забитых мячей в 27 сыгранных матчах (в среднем - 0,52 гола за игру).
На втором и третьем местах в бомбардирской гонке финишировали полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский и форвард "Шахтёра" Даниил Сикан, соответственно. Оба игрока отличились 10-ю голами.
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