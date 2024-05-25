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Ванат - лучший бомбардир УПЛ сезона-2023/24

Премьер-лига
Обновлено

С довольно большим отрывом

Ванат - лучший бомбардир УПЛ сезона-2023/24

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

25 мая состоялись матчи заключительного тура чемпионата Украины.

По его итогам определился лучший бомбардир ушедшего сезона. Им стал нападающий "Динамо" Владислав Ванат - на счету 22-летнего футболиста 14 забитых мячей в 27 сыгранных матчах (в среднем - 0,52 гола за игру).

На втором и третьем местах в бомбардирской гонке финишировали полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский и форвард "Шахтёра" Даниил Сикан, соответственно. Оба игрока отличились 10-ю голами.

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