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Пономарев: Наша команда не готова играть в еврокубках. Нужно усилить некоторые позиции

Премьер-лига
Обновлено

Наставник львовян прокомментировал поражение от Динамо

Пономарев: Наша команда не готова играть в еврокубках. Нужно усилить некоторые позиции

Фото: ФК Рух

Новина українською

В последнем туре "Рух" дома уступил вице-чемпиону Украины (1:2). Виталий Пономарев разочарован, но считает, что трагедии не произошло.

“Конечно, игрой и результатом недовольны. Значит, на сегодняшний день наша команда не готова играть в еврокубках и нужно еще больше работать. До этого нужно дойти. Команда должна быть готова. Спасибо ребятам за хороший, качественный сезон. У нас было очень много футболистов, которые начали играть на уровне Премьер-лиги.

Даже резервный состав "Динамо" – это хорошие и качественные футболисты. Нельзя сказать, что у них нет определенного уровня и они гораздо слабее. Надо было не проиграть, но из наших ошибок и пропущенных мячей было видно, что наши ребята волновались. Нужно пройти какой-то футбольный путь и получить опыт. Хотелось добавить остроты, потому что мы не играли на ничью и хотели забить".

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"Все наши игроки имеют хорошую перспективу на будущее при хорошей работе. Не вижу никакой трагедии. Они провели хороший сезон.

У клуба есть стратегия. Это самое важное. Мы не будем никого покупать за большие деньги. Будем делать ставку на своих игроков. Будем делать все, чтобы они развивались и строить команду. На сегодняшний день все наши футболисты остаются. Конечно, ими интересуются. Нам нужно усилить некоторые позиции, но не думаю, что будут большие перемены”, – рассказал тренер.

По итогам сезона "Рух" занял шестую строчку (49 баллов).

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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aleks68
25.05.2024 в 19:28
для начала тех кто есть сохраните
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Комментарии 1
aleks68
25.05.2024 в 19:28
для начала тех кто есть сохраните
Ответить
0
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