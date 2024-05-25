Пономарев: Наша команда не готова играть в еврокубках. Нужно усилить некоторые позиции

В последнем туре "Рух" дома уступил вице-чемпиону Украины (1:2). Виталий Пономарев разочарован, но считает, что трагедии не произошло.

“Конечно, игрой и результатом недовольны. Значит, на сегодняшний день наша команда не готова играть в еврокубках и нужно еще больше работать. До этого нужно дойти. Команда должна быть готова. Спасибо ребятам за хороший, качественный сезон. У нас было очень много футболистов, которые начали играть на уровне Премьер-лиги.

Даже резервный состав "Динамо" – это хорошие и качественные футболисты. Нельзя сказать, что у них нет определенного уровня и они гораздо слабее. Надо было не проиграть, но из наших ошибок и пропущенных мячей было видно, что наши ребята волновались. Нужно пройти какой-то футбольный путь и получить опыт. Хотелось добавить остроты, потому что мы не играли на ничью и хотели забить".