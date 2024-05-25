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Пономарев: Наша команда не готова играть в еврокубках. Нужно усилить некоторые позиции
Наставник львовян прокомментировал поражение от Динамо
Фото: ФК Рух
В последнем туре "Рух" дома уступил вице-чемпиону Украины (1:2). Виталий Пономарев разочарован, но считает, что трагедии не произошло.
“Конечно, игрой и результатом недовольны. Значит, на сегодняшний день наша команда не готова играть в еврокубках и нужно еще больше работать. До этого нужно дойти. Команда должна быть готова. Спасибо ребятам за хороший, качественный сезон. У нас было очень много футболистов, которые начали играть на уровне Премьер-лиги.
Даже резервный состав "Динамо" – это хорошие и качественные футболисты. Нельзя сказать, что у них нет определенного уровня и они гораздо слабее. Надо было не проиграть, но из наших ошибок и пропущенных мячей было видно, что наши ребята волновались. Нужно пройти какой-то футбольный путь и получить опыт. Хотелось добавить остроты, потому что мы не играли на ничью и хотели забить".
"Все наши игроки имеют хорошую перспективу на будущее при хорошей работе. Не вижу никакой трагедии. Они провели хороший сезон.
У клуба есть стратегия. Это самое важное. Мы не будем никого покупать за большие деньги. Будем делать ставку на своих игроков. Будем делать все, чтобы они развивались и строить команду. На сегодняшний день все наши футболисты остаются. Конечно, ими интересуются. Нам нужно усилить некоторые позиции, но не думаю, что будут большие перемены”, – рассказал тренер.
По итогам сезона "Рух" занял шестую строчку (49 баллов).
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