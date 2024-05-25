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Максимов: Мы-то вышли (в еврокубки), но как дальше. Футболисты только уходят, а не добавляются
Тренер Днепра-1 – о выходе в Лигу конференций
В 30-м туре днепровский коллектив одолел в Одессе "Черноморец" (2:0). Юрий Максимов снова упоминал о кадровых проблемах.
“Нам нужна была победа или ничья, чтобы попасть в еврокубки. Большое спасибо ребятам, что они выполнили задачу. Сегодня была жаркая погода в Одессе. Что будет дальше – будем думать позже.
[О кадровых изменениях] Это вопрос не ко мне. У нас есть руководители, отвечающие за это. Мы-то вышли (в еврокубки), но как дальше. Надо набирать очки для нашей страны, чтобы не опускались и легче было играть другим командам”.
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“Перед матчем у нас выпали два игрока – у Бабенко ангина, а утром проснулся Пихаленок и у него температура 37,7. Мы хотели их заменить и нашли ребят, которые не всегда попадали в основной состав.
Зимой был трансферный бан и футболисты только уходят, а не добавляются, так все это тяжело. А надо, как говорится, чтобы болото не застаивалось, а река текла, нужно, чтобы кто-то слабее ушел, а сильнее пришел”, – подчеркнул Максимов.
"Днепр-1" закончил первенство на 4-й позиции (52 балла).
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