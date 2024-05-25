Максимов: Мы-то вышли (в еврокубки), но как дальше. Футболисты только уходят, а не добавляются

В 30-м туре днепровский коллектив одолел в Одессе "Черноморец" (2:0). Юрий Максимов снова упоминал о кадровых проблемах.

“Нам нужна была победа или ничья, чтобы попасть в еврокубки. Большое спасибо ребятам, что они выполнили задачу. Сегодня была жаркая погода в Одессе. Что будет дальше – будем думать позже.

[О кадровых изменениях] Это вопрос не ко мне. У нас есть руководители, отвечающие за это. Мы-то вышли (в еврокубки), но как дальше. Надо набирать очки для нашей страны, чтобы не опускались и легче было играть другим командам”.