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Максимов: Мы-то вышли (в еврокубки), но как дальше
Тренер Днепра-1 – о выходе в Лигу конференций
В 30-м туре днепровский коллектив одолел в Одессе "Черноморец" (2:0). Юрий Максимов снова упоминал о кадровых проблемах.
“Нам нужна была победа или ничья, чтобы попасть в еврокубки. Большое спасибо ребятам, что они выполнили задачу. Сегодня была жаркая погода в Одессе. Что будет дальше – будем думать позже.
[О кадровых изменениях] Это вопрос не ко мне. У нас есть руководители, отвечающие за это. Мы-то вышли (в еврокубки), но как дальше. Надо набирать очки для нашей страны, чтобы не опускались и легче было играть другим командам”, – подчеркнул тренер.
"Днепр-1" закончил первенство на 4-й позиции (52 балла).
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