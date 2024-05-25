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Григорчук – о кадровых переменах и своем будущем: Ждать недолго, буквально несколько дней и будет информация
Наставник моряков дал послематчевый комментарий
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Одесситы в последнем туре проиграли дома "Днепру-1" (0:2). Роман Григорчук в ожидании решений о дальнейшем сотрудничестве и вероятных переходах игроков в другие клубы.
"Спасибо ребятам за сезон. Сложный, поучительный сезон. Мы должны воспользоваться информацией и анализом, который мы сделали и еще сделаем и становиться лучше. Не вижу смысла говорить сегодня о негативе и ошибках на поле.
Надо дождаться конкретной официальной информации и это будет правильно. Если начнем говорить "возможно, может быть, неточно", то это порождает много слухов и домыслов. Ждать недолго, буквально несколько дней и будет информация по всему".
"Некоторые решения есть, некоторые вопросы на стадии доработки. Потребуется некоторое время, чтобы поставить все точки над і. Просто ждем информацию и все узнаете, как будет дальше”, – резюмировал тренер.
По итогам сезона "Черноморец" занял 12-е место (32 пункта).
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