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Скрипник: Мы заслуживаем вылета в Первую лигу. Никто этого не хотел

Премьер-лига
Обновлено

Тренер харьковчан – о печальном финале УПЛ

Скрипник: Мы заслуживаем вылета в Первую лигу. Никто этого не хотел

metalist1925.com

Новина українською

В ответной встрече аутсайдер уступил "Вересу" (1:2). Виктор Скрипник сожалеет, что все завершилось таким образом.

"Хочу поздравить "Верес", который продемонстрировал характер и нас обыграл. Хочу поблагодарить "Кривбасс", который играл "фэйр-плей". Так случилось, что было много разговоров, но они продемонстрировали, что наш футбол жив и здоров. За это моя благодарность криворожцам.

Как мы играли, то заслуживаем вылета в Первую лигу. Никто этого не хотел, ребята и я расстроены. Это футбольная жизнь, не только цветы там бывают и победы, но и горькие поражения. Не удалось нам спасти себя…”, – признался Скрипник.

"Металлист 1925" финишировал последним и вылетел в Первую лигу.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Опубликовал: Александр Симченко
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