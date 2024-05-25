Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Мы заслуживаем вылета в Первую лигу. Никто этого не хотел
Тренер харьковчан – о печальном финале УПЛ
metalist1925.com
В ответной встрече аутсайдер уступил "Вересу" (1:2). Виктор Скрипник сожалеет, что все завершилось таким образом.
"Хочу поздравить "Верес", который продемонстрировал характер и нас обыграл. Хочу поблагодарить "Кривбасс", который играл "фэйр-плей". Так случилось, что было много разговоров, но они продемонстрировали, что наш футбол жив и здоров. За это моя благодарность криворожцам.
Как мы играли, то заслуживаем вылета в Первую лигу. Никто этого не хотел, ребята и я расстроены. Это футбольная жизнь, не только цветы там бывают и победы, но и горькие поражения. Не удалось нам спасти себя…”, – признался Скрипник.
"Металлист 1925" финишировал последним и вылетел в Первую лигу.
Популярное сейчас
- Полесье и Днепр-1 в еврокубках, Минай и Металлист 1925 - на выход. Итоговая таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2023/24
- Рух - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО