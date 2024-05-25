Скрипник: Мы заслуживаем вылета в Первую лигу. Никто этого не хотел

В ответной встрече аутсайдер уступил "Вересу" (1:2). Виктор Скрипник сожалеет, что все завершилось таким образом.

"Хочу поздравить "Верес", который продемонстрировал характер и нас обыграл. Хочу поблагодарить "Кривбасс", который играл "фэйр-плей". Так случилось, что было много разговоров, но они продемонстрировали, что наш футбол жив и здоров. За это моя благодарность криворожцам.

Как мы играли, то заслуживаем вылета в Первую лигу. Никто этого не хотел, ребята и я расстроены. Это футбольная жизнь, не только цветы там бывают и победы, но и горькие поражения. Не удалось нам спасти себя…”, – признался Скрипник.