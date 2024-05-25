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Тренер Зари Коваль: Сезон был провальным. Особенно осенняя часть
Наставник черно-белых – о последнем матче сезона и итогах кампании
Фото: пресслужби ФК "Зоря"
Луганский коллектив сегодня уступил "Колосу" (0:1). Юрий Коваль дал краткий анализ игры и всего сезона.
“В этом матче у нас было две задачи: дать сыграть тем, кто имел мало игровой практики и посмотреть наш резерв. В первом тайме смотрелись достаточно неплохо. Были моменты, должны были забивать гол. Спорное решение по поводу пенальти. Произвели вынужденную замену. Потеря концентрации в одном моменте и пропустили мяч. Игра была скорее ничейная".
"Этот сезон был для нас провальным. Особенно его осенняя часть. Весной сумели стабилизировать ситуацию, хотя концовка чемпионата была сложной. Большое количество травм, а когда решили задачу минимум, то начали экспериментировать с составом, чтобы посмотреть на некоторых ребят в деле”, – отметил специалист.
"Заря" закончила первенство только на 10-й позиции (32 балла).
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