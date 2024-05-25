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Матч, лишивший львовян еврокубков. Рух - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Рух - Динамо ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Матч, лишивший львовян еврокубков. Рух - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

УПЛ

Новина українською

25 мая во Львове состоялся матч 30-го тура украинской Премьер-Лиги между "Рухом" и "Динамо".

Со счётом 2:1 победу праздновал киевский коллектив.

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По итогам чемпионата "Динамо" финишировало вторым в турнирной таблице, набрав 69 очков. "Рух", в свою очередь, упустил возможность сыграть в еврокубках в следующем сезоне, заняв шестое место.

УПЛ, 30-й тур

Стадион: "Арена Львов" (Львов)

"Рух" – "Динамо" 1:2

Голы: Дидык (63) – Диалло (52), Царенко (77)

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Динамо Рух (Львов)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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