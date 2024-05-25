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Важнейшие три очка в игре с чемпионами. Полесье - Шахтёр 2:0. Обзор матча и видео голов
Полесье - Шахтёр ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
"Полесье" одержал победу над "Шахтёром" в домашнем матче 30-го тура украинской Премьер-лиги со счётом 2:0.
На 27-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря автоголу Педриньо, а уже через пару минут удвоил счёт нападающий Луифер Эрнандес.
Благодаря этой победе "Полесье" впервые в своей истории вышли в еврокубки. Летом "волки" сыграют в квалификации Лиги конференций.
УПЛ, 30-й тур. Житомир, "Центральный городской стадион Полесье"
"Полесье" – "Шахтер" 2:0
Голы: Педриньо 27 (авт.), Луифер 29
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