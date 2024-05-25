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Важнейшие три очка в игре с чемпионами. Полесье - Шахтёр 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Полесье - Шахтёр ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Важнейшие три очка в игре с чемпионами. Полесье - Шахтёр 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

Новина українською

"Полесье" одержал победу над "Шахтёром" в домашнем матче 30-го тура украинской Премьер-лиги со счётом 2:0.

На 27-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря автоголу Педриньо, а уже через пару минут удвоил счёт нападающий Луифер Эрнандес.

Благодаря этой победе "Полесье" впервые в своей истории вышли в еврокубки. Летом "волки" сыграют в квалификации Лиги конференций.

УПЛ, 30-й тур. Житомир, "Центральный городской стадион Полесье"

"Полесье" – "Шахтер" 2:0

Голы: Педриньо 27 (авт.), Луифер 29

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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