Важнейшие три очка в игре с чемпионами. Полесье - Шахтёр 2:0. Обзор матча и видео голов

"Полесье" одержал победу над "Шахтёром" в домашнем матче 30-го тура украинской Премьер-лиги со счётом 2:0.

На 27-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря автоголу Педриньо, а уже через пару минут удвоил счёт нападающий Луифер Эрнандес.

Благодаря этой победе "Полесье" впервые в своей истории вышли в еврокубки. Летом "волки" сыграют в квалификации Лиги конференций.

УПЛ, 30-й тур. Житомир, "Центральный городской стадион Полесье"

"Полесье" – "Шахтер" 2:0

Голы: Педриньо 27 (авт.), Луифер 29