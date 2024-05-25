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Шандрук: Эпицентр? Все зависит от нас
Наставник народной команды доволен тем, что борьба продолжается
Фото: НК Верес
"Верес" обыграл "Металлист 1925" в гостях (2:1) и попал в плей-офф выбывания. Олег Шандрук прокомментировал победу и будущую дуэль с "Эпицентром".
“Очень непростой матч был. Поэтому все сейчас эмоционально опустошены. Но у нас нет времени на передышку. Уже в середине недели нас ждет первый матч плей-офф.
Мы достаточно моментов создали. Превосходили соперника по этому компоненту. Хотя психология – большая штука. В конце матча мы играли на удержание счета и серьезно выручил команду в одном из эпизодов Богдан Когут".
“Пенальти в наши ворота нужно проанализировать. Арбитр принял такое решение, арбитры VAR с этим решением согласились. В другом эпизоде арбитры в ворота "Металлиста 1925" пенальти не назначили. Мы эмоционально реагировали на эти решения. Благо, ни один из этих эпизодов на результат не повлиял.
"Эпицентр"? Всё зависит от нас. Мы представляем Премьер-лигу. Для соперника это шанс пробиться в элиту, и они попытаются этот шанс использовать. А футбол не любит неправильного отношения”, – рассказал тренер.
"Верес" закончил чемпионат на 13-й позиции (28 очков).
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