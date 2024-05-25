Шандрук: Эпицентр? Все зависит от нас

"Верес" обыграл "Металлист 1925" в гостях (2:1) и попал в плей-офф выбывания. Олег Шандрук прокомментировал победу и будущую дуэль с "Эпицентром".

“Очень непростой матч был. Поэтому все сейчас эмоционально опустошены. Но у нас нет времени на передышку. Уже в середине недели нас ждет первый матч плей-офф.

Мы достаточно моментов создали. Превосходили соперника по этому компоненту. Хотя психология – большая штука. В конце матча мы играли на удержание счета и серьезно выручил команду в одном из эпизодов Богдан Когут".