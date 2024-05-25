  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шандрук: Эпицентр? Все зависит от нас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шандрук: Эпицентр? Все зависит от нас

Премьер-лига

Наставник народной команды доволен тем, что борьба продолжается

Шандрук: Эпицентр? Все зависит от нас

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" обыграл "Металлист 1925" в гостях (2:1) и попал в плей-офф выбывания. Олег Шандрук прокомментировал победу и будущую дуэль с "Эпицентром".

“Очень непростой матч был. Поэтому все сейчас эмоционально опустошены. Но у нас нет времени на передышку. Уже в середине недели нас ждет первый матч плей-офф.

Мы достаточно моментов создали. Превосходили соперника по этому компоненту. Хотя психология – большая штука. В конце матча мы играли на удержание счета и серьезно выручил команду в одном из эпизодов Богдан Когут".

Читайте также: УПЛ. Металлист 1925 – Верес 1:2. Команда Скрипника вылетает в Первую лигу, ровенчане продолжат борьбу

“Пенальти в наши ворота нужно проанализировать. Арбитр принял такое решение, арбитры VAR с этим решением согласились. В другом эпизоде арбитры в ворота "Металлиста 1925" пенальти не назначили. Мы эмоционально реагировали на эти решения. Благо, ни один из этих эпизодов на результат не повлиял.

"Эпицентр"? Всё зависит от нас. Мы представляем Премьер-лигу. Для соперника это шанс пробиться в элиту, и они попытаются этот шанс использовать. А футбол не любит неправильного отношения”, – рассказал тренер.

"Верес" закончил чемпионат на 13-й позиции (28 очков).

По теме
yellow-arrow
Максимов: Нужно закрыть долги перед иностранцами, игравшими в команде раньше. Есть вопросы, большие вопросы.
yellow-arrow
Важнейшие три очка в игре с чемпионами. Полесье - Шахтёр 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Матч, лишивший львовян еврокубков. Рух - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт ФК "Верес"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости