Максимов: Нужно закрыть долги перед иностранцами, игравшими в команде раньше. Есть вопросы, большие вопросы

Журналисты, ожидавшие начала послематчевой пресс-конференции, слышали громкие возгласы, доносившиеся из раздевалки "Днепра-1" до конференц-зала. Таким образом, гости радовались победе над одесским "Черноморцем" (2:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата. Вскоре на встречу с представителями СМИ пришел главный тренер днепрян Юрий Максимов.

– Что сегодня было для вашей команды самым трудным?

– Жара. Сегодня она была во время игры, однако ребята выдержали – и это было самое главное. Для нас эта победа позволяла попасть в Лигу конференций. Эту задачу подопечные выполнили, за что им большое спасибо. Они выдержали сегодняшнюю игру. К сожалению, перед матчем из нашего состава выбыли два ключевых футболиста. У Бабенко была ангина, а сегодня утром Пихаленок проснулся с температурой 37,7. Мы хотели их как-то заменить, поэтому нашли слова и ребят, которые не всегда попадают в основной состав. Но они вышли и выполнили задачу, сыграв ничем не хуже выбывших.

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– Понятно, что вы довольны результатом. А как насчет качества игры?

– Каждый тренер хочет, чтобы у него были квалифицированные игроки. Но чтобы играть в еврокубках нужно выглядеть еще сильнее и набирать очки для нашей страны в показателях коэффициентов УЕФА, поднимаясь в таблице. А то получается, что в течение не одного года мы только опускаемся ниже и ниже. Тем труднее будет выходить в группу Лиги Конференций или Лиги Европы.

– Какую оценку вы бы поставили команде за сезон-2023/24?

– Вы же понимаете, что когда есть вопросы по трансферному бану зимой, а потом футболисты не добавляются, а только уходят из команды, то трудно-трудно-трудно. Чтобы болото не застаивалось, а река текла и дальше нужно, чтобы кто-то слабее ушел, а на эти места пришел кто-то сильнее. Поэтому будем общаться с руководством по поводу того, как оно будет дальше.

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– Директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман ранее предполагал, что из-за потери лидеров команда может не участвовать в еврокубках. Сейчас эта готовность вроде бы есть. Решен ли этот вопрос окончательно?

– Насколько я знаю, нужно закрыть долги, которые у нас есть перед иностранцами, игравшими в "Днепре-1" раньше. Есть вопросы, большие вопросы. И их нужно задавать не мне, а руководству.