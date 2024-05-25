Как криворожцы отправили соперника в Первую лигу. Кривбасс - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов

В последнем туре украинской Премьер-лиги "Кривбасс" в домашних стенах нанёс разгромное поражение одному из аутсайдеров турнира - "Минаю".

В первом тайме за хозяев отличились Понедельник и Кузык, а во второй половине встречи гол забил Кожушко. Итоговый счёт встречи - 3:0.

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"Кривбасс" остался на третьей строчке чемпионата, а "Минай" вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место по итогам сезона.

УПЛ. 30-й тур.

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Минай" 3:0

Голы: Понедельник 38, Кузык 42, Кожушко 66



