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Как криворожцы отправили соперника в Первую лигу. Кривбасс - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс - Минай ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Как криворожцы отправили соперника в Первую лигу. Кривбасс - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

В последнем туре украинской Премьер-лиги "Кривбасс" в домашних стенах нанёс разгромное поражение одному из аутсайдеров турнира - "Минаю".

В первом тайме за хозяев отличились Понедельник и Кузык, а во второй половине встречи гол забил Кожушко. Итоговый счёт встречи - 3:0.

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"Кривбасс" остался на третьей строчке чемпионата, а "Минай" вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место по итогам сезона.

УПЛ. 30-й тур.

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Минай" 3:0

Голы: Понедельник 38, Кузык 42, Кожушко 66


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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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