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Как криворожцы отправили соперника в Первую лигу. Кривбасс - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов
Кривбасс - Минай ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
В последнем туре украинской Премьер-лиги "Кривбасс" в домашних стенах нанёс разгромное поражение одному из аутсайдеров турнира - "Минаю".
В первом тайме за хозяев отличились Понедельник и Кузык, а во второй половине встречи гол забил Кожушко. Итоговый счёт встречи - 3:0.
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"Кривбасс" остался на третьей строчке чемпионата, а "Минай" вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место по итогам сезона.
УПЛ. 30-й тур.
Кривой Рог. Стадион "Горняк"
"Кривбасс" - "Минай" 3:0
Голы: Понедельник 38, Кузык 42, Кожушко 66
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