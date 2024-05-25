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Бороться продолжат только одни. Металлист 1925 - Верес 1:2. Обзор матча и видео голов
Металлист 1925 - Верес ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
"Верес" одержал минимальную победу над "Металлистом 1925" в заключительном туре ушедшего сезона украинской Премьер-лиги.
На два гола гостей харьковчане ответили реализованным пенальти в исполнении Владлена Юрченко.
Таким образом, "Металлист 1925" с последнего места вылетел в Первую лигу, а "Верес" продолжит борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе в стыковых матчах против "Эпицентра".
УПЛ. 30-й тур. Стадион "Левый Берег"
"Металлист 1925" – "Верес" 1:2
Голы: Юрченко 73 (пен.) – Дахновский 33, Гайдучик 62
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