  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Выиграли те, кому нужнее. Черноморец - Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выиграли те, кому нужнее. Черноморец - Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец - Днепр-1 ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Выиграли те, кому нужнее. Черноморец - Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов

Сайт СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" добыл гостевую победу в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги против "Черноморца" - 2:0.

Голами в составе "жёлто-чёрных" отличились Олег Очеретько и Максим Третьяков.

"Днепр-1" финишировал в турнирной таблице на 4-м месте, что даст команде возможность сыграть в квалификации Лиги конференций. "Черноморец" закончил сезон на 12-м месте, набрав 32 очка.

30-й тур УПЛ, сезон 2023/24

25 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) – "Днепр-1" (Днепр) 0:2

Голы: Очеретько (45+1), Третьяков (73)


По теме
yellow-arrow
Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2
yellow-arrow
Поздеев: Нужно отдохнуть, провести время с семьей, набраться сил, потому что нам предстоит тяжелый труд
yellow-arrow
За шаг до вылета в Первую лигу. Оболонь - Александрия 0:3. Обзор матча и видео голов
Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости