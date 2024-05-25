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Выиграли те, кому нужнее. Черноморец - Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов
Черноморец - Днепр-1 ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Сайт СК Дніпро-1
"Днепр-1" добыл гостевую победу в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги против "Черноморца" - 2:0.
Голами в составе "жёлто-чёрных" отличились Олег Очеретько и Максим Третьяков.
"Днепр-1" финишировал в турнирной таблице на 4-м месте, что даст команде возможность сыграть в квалификации Лиги конференций. "Черноморец" закончил сезон на 12-м месте, набрав 32 очка.
30-й тур УПЛ, сезон 2023/24
25 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"
"Черноморец" (Одесса) – "Днепр-1" (Днепр) 0:2
Голы: Очеретько (45+1), Третьяков (73)
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