Вернидуб: Много разговоров ходило, что кто-то что-то привез. Решили, что будем играть по спортивному принципу

В 30-м туре "Кривбасс" дома разгромил "Минай" и отправил команду Любеновича в Первую лигу. Юрий Вернидуб отметил, что хозяева не собирались играть снисходительно.

“Всем очень спасибо и поздравляю с этой победой. Сегодня Кривой Рог отмечает день города. Очень классно так получилось. Не так тяжело завоевать что-нибудь, как потом снова отстоять. Поэтому будем все делать для того, чтобы отстоять, а, возможно, еще шагнуть вперед.

Желько очень классно справился со своей задачей. Они до последнего тура сражались за то, чтобы остаться в УПЛ. Когда он принял команду, у "Миная" было 6 баллов, на сегодняшний день у них 25 баллов. Извините, 19 баллов набрать за один круг – очень круто. Он своей работой многим руководителям других клубов дал возможность подумать о том, чтобы взять его к себе в команду".