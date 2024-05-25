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Вернидуб: Много разговоров ходило, что кто-то что-то привез. Решили, что будем играть по спортивному принципу
Тренер бронзового призера ответил на вопросы журналистов
ФК "Верес" / Автор невідомий
В 30-м туре "Кривбасс" дома разгромил "Минай" и отправил команду Любеновича в Первую лигу. Юрий Вернидуб отметил, что хозяева не собирались играть снисходительно.
“Всем очень спасибо и поздравляю с этой победой. Сегодня Кривой Рог отмечает день города. Очень классно так получилось. Не так тяжело завоевать что-нибудь, как потом снова отстоять. Поэтому будем все делать для того, чтобы отстоять, а, возможно, еще шагнуть вперед.
Желько очень классно справился со своей задачей. Они до последнего тура сражались за то, чтобы остаться в УПЛ. Когда он принял команду, у "Миная" было 6 баллов, на сегодняшний день у них 25 баллов. Извините, 19 баллов набрать за один круг – очень круто. Он своей работой многим руководителям других клубов дал возможность подумать о том, чтобы взять его к себе в команду".
"Много разговоров ходило, что кто-то что-то привез. Мы решили, что будем играть по спортивному принципу. Я Желько сказал: "Только через спортивный принцип". Как бы это ни было больно, но это наша жизнь. Только так мы сможем поднять на более высокий уровень наш украинский футбол”, – рассказал тренер.
"Кривбасс" набрал 57 баллов в текущем сезоне.
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