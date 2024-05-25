За шаг до вылета в Первую лигу. Оболонь - Александрия 0:3. Обзор матча и видео голов

"Оболонь" потерпел разгромное поражение на домашнем стадионе от "Александрии" в заключительном туре украинской Премьер-лиги - 0:3.

За гостей дублем отметился Безерра, ещё один гол забил Ковалец.

Благодаря поражениям "Металлиста 1925" и "Миная" "Оболонь" осталась в зоне стыковых матчей, где сыграет с "Левым Берегом". "Александрия" финишировала на восьмом месте.

30-й тур УПЛ сезона 2023/24

Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "Александрия" 0:3

Голы: Безерра 24, 62; Ковалец 49



