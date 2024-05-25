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За шаг до вылета в Первую лигу. Оболонь - Александрия 0:3. Обзор матча и видео голов
Оболонь - Александрия ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Оболонь"
"Оболонь" потерпел разгромное поражение на домашнем стадионе от "Александрии" в заключительном туре украинской Премьер-лиги - 0:3.
За гостей дублем отметился Безерра, ещё один гол забил Ковалец.
Благодаря поражениям "Металлиста 1925" и "Миная" "Оболонь" осталась в зоне стыковых матчей, где сыграет с "Левым Берегом". "Александрия" финишировала на восьмом месте.
30-й тур УПЛ сезона 2023/24
Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" - "Александрия" 0:3
Голы: Безерра 24, 62; Ковалец 49
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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