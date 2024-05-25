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За шаг до вылета в Первую лигу. Оболонь - Александрия 0:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Оболонь - Александрия ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

За шаг до вылета в Первую лигу. Оболонь - Александрия 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото пресслужби ФК "Оболонь"

Новина українською

"Оболонь" потерпел разгромное поражение на домашнем стадионе от "Александрии" в заключительном туре украинской Премьер-лиги - 0:3.

За гостей дублем отметился Безерра, ещё один гол забил Ковалец.

Благодаря поражениям "Металлиста 1925" и "Миная" "Оболонь" осталась в зоне стыковых матчей, где сыграет с "Левым Берегом". "Александрия" финишировала на восьмом месте.

30-й тур УПЛ сезона 2023/24

Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "Александрия" 0:3

Голы: Безерра 24, 62; Ковалец 49


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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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