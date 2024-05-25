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Победный гол легионера. Заря - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов
Заря - Колос ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: upl.ua
"Колос" минимально обыграл "Зарю" в матче последнего тура украинской Премьер-лиги.
Победу ковалёвцам на 75-й минуте принёс бразильский нападающий Диего Кариока.
Сезон команды закончили с равным количеством очков, но последнее место в топ-10 осталось за "Зарей" благодаря лучшим дополнительным показателям.
Vbet лига. 30-й тур
"Заря" - "Колос" 0:1
Голы: Диего 75
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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