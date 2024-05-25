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Победный гол легионера. Заря - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Заря - Колос ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Победный гол легионера. Заря - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов

Фото: upl.ua

Новина українською

"Колос" минимально обыграл "Зарю" в матче последнего тура украинской Премьер-лиги.

Победу ковалёвцам на 75-й минуте принёс бразильский нападающий Диего Кариока.

Сезон команды закончили с равным количеством очков, но последнее место в топ-10 осталось за "Зарей" благодаря лучшим дополнительным показателям.

Vbet лига. 30-й тур

"Заря" - "Колос" 0:1

Голы: Диего 75

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Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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