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Иващенко: Нужно подойти в хорошем настроении к игре с Левым Берегом. В этой фазе все опасные команды
Тренер Оболони прокомментировал поражение в 30-м туре
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
"Пивовары" проиграли дома "Александрии" (0:3), но сохранили место в плей-офф выбывания. Валерий Иващенко рассказал о проблемах с реализацией и поделился ожиданиями от переходных поединков.
“Получилась интересная игра. Сегодня было жарко. Где-то отсутствие реализации, где-то соперники воспользовались ошибками. Были хорошие моменты, но хочется доводить их до логического завершения и забивать мячи. Чтобы выигрывать, нужно забивать. Команда старалась, поначалу хорошо выглядела, как мы и планировали, но хочется завершения. Выигрывает тот, кто забивает на один мяч больше соперника.
Сейчас особенно ничего не изменишь, нужен психологический настрой. Уверенность всегда прибавляется в хороших моментах в играх, когда есть забитые мячи. На тренировках выходит, забивают. Но сейчас давление есть на результат. Ощущается недостаток этого опыта, не реализуем создаваемые моменты".
"Тренерский штаб следил за другими результатами, но ребята настраивались и концентрировались на игру. Нужно подойти в хорошем настроении к игре с "Левым Берегом". В этой фазе все опасные команды, которые туда зашли и будут выкладываться на 100%, ведь есть шанс попасть в УПЛ. Поэтому не считаю, что кто-то лучше, кто-то ниже”, – отметил Иващенко.
"Оболонь" финишировала 14-й (26 очков).
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