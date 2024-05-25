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Иващенко: Нужно подойти в хорошем настроении к игре с Левым Берегом. В этой фазе все опасные команды

Премьер-лига
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Тренер Оболони прокомментировал поражение в 30-м туре

Иващенко: Нужно подойти в хорошем настроении к игре с Левым Берегом. В этой фазе все опасные команды

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

"Пивовары" проиграли дома "Александрии" (0:3), но сохранили место в плей-офф выбывания. Валерий Иващенко рассказал о проблемах с реализацией и поделился ожиданиями от переходных поединков.

“Получилась интересная игра. Сегодня было жарко. Где-то отсутствие реализации, где-то соперники воспользовались ошибками. Были хорошие моменты, но хочется доводить их до логического завершения и забивать мячи. Чтобы выигрывать, нужно забивать. Команда старалась, поначалу хорошо выглядела, как мы и планировали, но хочется завершения. Выигрывает тот, кто забивает на один мяч больше соперника.

Сейчас особенно ничего не изменишь, нужен психологический настрой. Уверенность всегда прибавляется в хороших моментах в играх, когда есть забитые мячи. На тренировках выходит, забивают. Но сейчас давление есть на результат. Ощущается недостаток этого опыта, не реализуем создаваемые моменты".

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"Тренерский штаб следил за другими результатами, но ребята настраивались и концентрировались на игру. Нужно подойти в хорошем настроении к игре с "Левым Берегом". В этой фазе все опасные команды, которые туда зашли и будут выкладываться на 100%, ведь есть шанс попасть в УПЛ. Поэтому не считаю, что кто-то лучше, кто-то ниже”, – отметил Иващенко.

"Оболонь" финишировала 14-й (26 очков).

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
Facebook Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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