Иващенко: Нужно подойти в хорошем настроении к игре с Левым Берегом. В этой фазе все опасные команды

"Пивовары" проиграли дома "Александрии" (0:3), но сохранили место в плей-офф выбывания. Валерий Иващенко рассказал о проблемах с реализацией и поделился ожиданиями от переходных поединков.

“Получилась интересная игра. Сегодня было жарко. Где-то отсутствие реализации, где-то соперники воспользовались ошибками. Были хорошие моменты, но хочется доводить их до логического завершения и забивать мячи. Чтобы выигрывать, нужно забивать. Команда старалась, поначалу хорошо выглядела, как мы и планировали, но хочется завершения. Выигрывает тот, кто забивает на один мяч больше соперника.

Сейчас особенно ничего не изменишь, нужен психологический настрой. Уверенность всегда прибавляется в хороших моментах в играх, когда есть забитые мячи. На тренировках выходит, забивают. Но сейчас давление есть на результат. Ощущается недостаток этого опыта, не реализуем создаваемые моменты".