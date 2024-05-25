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Ротань: Завтра день города, потому мы сделали подарок
Тренер горожан дал краткий комментарий после разгромной виктории
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
"Александрия" уверенно обыграла "Оболонь" в заключительном туре УПЛ. Руслан Ротань выделил отношение подопечных, ведь задач больше не было в этом чемпионате.
“Важная победа для “Александрии”. Завтра день города, потому мы сделали подарок. Ребята были как профессионалы. По сути этот матч ничего не решал, но ребята стремились к победе. Было жарко, поле сухое, но они создавали моменты и могли делать счет еще больше. У нас было достаточно ошибок, но они были больше из-за качества поля, мяч не быстрый. Первое, что сегодня следует выделить, это характер”, – сказал Ротань.
"Александрия" закончила сезон на 8-й позиции (34 очка).
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