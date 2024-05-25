Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2

В Одессе состоялся матч 30-го тура УПЛ – местный "Черноморец" принимал "Днепр-1". Гостям нужны были очки для выхода в еврокубки, хозяева же пытались просто достойно закончить этот сезон. В итоге, результат добыл тот, кому было больше это нужно.

На матче побывал фоторепортер UA-Футбол Анатолий Спица. Галерея его фоторабот – ниже в новости.

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