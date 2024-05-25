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Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2
Команда Григорчука проиграла довольно безвольно
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В Одессе состоялся матч 30-го тура УПЛ – местный "Черноморец" принимал "Днепр-1". Гостям нужны были очки для выхода в еврокубки, хозяева же пытались просто достойно закончить этот сезон. В итоге, результат добыл тот, кому было больше это нужно.
На матче побывал фоторепортер UA-Футбол Анатолий Спица. Галерея его фоторабот – ниже в новости.
Фотогалерея
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