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Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2

Премьер-лига

Команда Григорчука проиграла довольно безвольно

Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

В Одессе состоялся матч 30-го тура УПЛ – местный "Черноморец" принимал "Днепр-1". Гостям нужны были очки для выхода в еврокубки, хозяева же пытались просто достойно закончить этот сезон. В итоге, результат добыл тот, кому было больше это нужно.

На матче побывал фоторепортер UA-Футбол Анатолий Спица. Галерея его фоторабот – ниже в новости.

Фотогалерея

Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 1Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 2Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 3Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 4Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 5Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 6Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 7Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 8Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 9Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 10Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 1Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 2Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 3Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 4Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 5Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 6Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 7Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 8Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 9Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 10Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 1Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 2Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 3Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 4Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 5Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 6Окно в Европу, но не для Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Днепр-1 0:2 - фото 7
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