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Поздеев: Нужно отдохнуть, провести время с семьей, набраться сил, потому что нам предстоит тяжелый труд

Премьер-лига

Тренер Ковалевки – о финале сезона

Поздеев: Нужно отдохнуть, провести время с семьей, набраться сил, потому что нам предстоит тяжелый труд

Фото: ФК Колос

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В последнем туре "Колос" одолел "Зарю" (1:0). Александр Поздеев прокомментировал победу.

“Мы ожидали победу гораздо раньше, но получили большой опыт и большой урок. Увидели, над чем нужно работать и что нужно улучшать. Качество игры было не такое, какое мы хотим, но выиграли и это очень хорошо. Все люди, которые у нас на контракте – это боевые единицы. У нас нет основных и запасных. Люди, которые выходят на поле, мы на них рассчитываем. Нужно отдохнуть, провести время с семьей, набраться эмоций, сил, потому что нам предстоит очень тяжелый труд”, – рассказал Поздеев.

"Колос" финишировал 11-м (32 пункта).

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
FC Kolos Kovalivka YouTube
Опубликовал: Александр Симченко
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