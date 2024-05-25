Поздеев: Нужно отдохнуть, провести время с семьей, набраться сил, потому что нам предстоит тяжелый труд

В последнем туре "Колос" одолел "Зарю" (1:0). Александр Поздеев прокомментировал победу.

“Мы ожидали победу гораздо раньше, но получили большой опыт и большой урок. Увидели, над чем нужно работать и что нужно улучшать. Качество игры было не такое, какое мы хотим, но выиграли и это очень хорошо. Все люди, которые у нас на контракте – это боевые единицы. У нас нет основных и запасных. Люди, которые выходят на поле, мы на них рассчитываем. Нужно отдохнуть, провести время с семьей, набраться эмоций, сил, потому что нам предстоит очень тяжелый труд”, – рассказал Поздеев.