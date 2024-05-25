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Поздеев: Нужно отдохнуть, провести время с семьей, набраться сил, потому что нам предстоит тяжелый труд
Тренер Ковалевки – о финале сезона
Фото: ФК Колос
В последнем туре "Колос" одолел "Зарю" (1:0). Александр Поздеев прокомментировал победу.
“Мы ожидали победу гораздо раньше, но получили большой опыт и большой урок. Увидели, над чем нужно работать и что нужно улучшать. Качество игры было не такое, какое мы хотим, но выиграли и это очень хорошо. Все люди, которые у нас на контракте – это боевые единицы. У нас нет основных и запасных. Люди, которые выходят на поле, мы на них рассчитываем. Нужно отдохнуть, провести время с семьей, набраться эмоций, сил, потому что нам предстоит очень тяжелый труд”, – рассказал Поздеев.
"Колос" финишировал 11-м (32 пункта).
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