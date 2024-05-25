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Любенович: Будем надеяться, что продадим много футболистов. Они заслуживают остаться в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Тренер закарпатской команды – о вылете в Первую лигу

Любенович: Будем надеяться, что продадим много футболистов. Они заслуживают остаться в УПЛ

Фото: Дніпро-1

Новина українською

В ключевой встрече "Минай" разгромно уступил "Кривбассу" в гостях (0:3). Желько Любенович гордится своими подопечными.

“У нас не было сил, как в предыдущих играх. Но я все равно благодарен своим ребятам за весеннюю часть чемпионата. Они показали, что настоящие мужики, что у них есть будущее. 19 очков набрали весной, по сравнению с осенью, где было только 6. Боролись до последнего тура за выживание.

У меня контракт еще год. Мы команду строили, чтобы все футболисты остались на следующий год. Будем надеяться также, что продадим много футболистов, потому что они заслуживают остаться в УПЛ, они не должны играть в Первой лиге. Они за эти три месяца выросли как футболисты. У нас задача стоит сразу вернуться в УПЛ, мы будем все делать для этого”, – сказал Любенович.

"Минай" закончил сезон 15-м (25 очков).

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Желько Любенович ФК Минай
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Djarik
25.05.2024 в 23:51
Ті хто заслуговують не вилітають. Всяке гімно назбирали
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Комментарии 1
Djarik
25.05.2024 в 23:51
Ті хто заслуговують не вилітають. Всяке гімно назбирали
Ответить
1
0

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