Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Любенович: Будем надеяться, что продадим много футболистов. Они заслуживают остаться в УПЛ
Тренер закарпатской команды – о вылете в Первую лигу
Фото: Дніпро-1
В ключевой встрече "Минай" разгромно уступил "Кривбассу" в гостях (0:3). Желько Любенович гордится своими подопечными.
“У нас не было сил, как в предыдущих играх. Но я все равно благодарен своим ребятам за весеннюю часть чемпионата. Они показали, что настоящие мужики, что у них есть будущее. 19 очков набрали весной, по сравнению с осенью, где было только 6. Боролись до последнего тура за выживание.
У меня контракт еще год. Мы команду строили, чтобы все футболисты остались на следующий год. Будем надеяться также, что продадим много футболистов, потому что они заслуживают остаться в УПЛ, они не должны играть в Первой лиге. Они за эти три месяца выросли как футболисты. У нас задача стоит сразу вернуться в УПЛ, мы будем все делать для этого”, – сказал Любенович.
"Минай" закончил сезон 15-м (25 очков).
Популярное сейчас
- Полесье и Днепр-1 в еврокубках, Минай и Металлист 1925 - на выход. Итоговая таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2023/24
- Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи
- По просьбе Анчелотти. Реал объявит о новом контракте с Луниным после финала ЛЧ
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Комментарии 1