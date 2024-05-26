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Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2

Премьер-лига

Харьковчане вылетели

Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Путь по нисходящей состоялся у Скрипника: восемь лет назад он еще был тренером команды из Бундеслиги, а сейчас опустился в Первую лигу Украины. Катастрофа. А вот для "Вереса" – шанс на спасение. Команда Шандрука сыграет в переходных матчах.

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То, что происходило на футбольном поле, видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фото – в галерее.

Фотогалерея

Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 1Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 2Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 3Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 4Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 5Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 6Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 7Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 8Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 9Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 10Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 1Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 2Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 3Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 4Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 5Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 6Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 7Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 8Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 9Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 10Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 1Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 2Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 3Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 4Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 5Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 6Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 7Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 8Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 9Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 10Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 1Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 2Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 3Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 4Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 5Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 6Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 7Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 8Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 9Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 10Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 1Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 2Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 3Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 4Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 5Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 6Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 7Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 8Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 9Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 10Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2 - фото 11
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