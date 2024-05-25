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Вернидуб: Бронза – это классно, это история, но в финансовом отношении ничего не дает. Вот если выйдем в группу ЛЕ…

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Кривбасса рассуждает о материальной стороне футбола

Вернидуб: Бронза – это классно, это история, но в финансовом отношении ничего не дает. Вот если выйдем в группу ЛЕ…

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

В 30-м туре криворожский коллектив разобрался с "Минаем" (3:0) и эффектно закончил сезон. Юрий Вернидуб рассказал о бонусах и перспективах в еврокубках.

“Действительно есть бонусы, но они не так велики, потому что сегодня не то время. Мы очень рады, что нам пошли навстречу. Вот если мы выйдем в группу Лиги Европы – думаю, тогда будут бонусы получше. Я сказал ребятам, и президент меня поддержал, что бронза – это классно, это история, но в финансовом плане ничего не дает".

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"Нелегкий путь будет, потому что мы попадаем на очень серьезных соперников начиная с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Будем делать все для того, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы сначала, как минимум – в Лигу конференций. Будем делать все для того, чтобы для Украины тоже зарабатывать эти нужные баллы и с нашей страны еще больше команд попадали в европейские турниры.

Сколько расходов у нашего президента и у руководства клуба – и базу построили, и поля. Мне бы очень хотелось, чтобы команда помогла, внесла от себя вклад. А попасть в группу – это сразу клуб зарабатывает неплохие бонусы”, – сказал Вернидуб.

Отметим, что "Кривбасс", который расформировали в 2013 году, дважды получал бронзу (1998/99 и 1999/00).

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Djibouti (Djibouti)
26.05.2024 в 00:45
А в ЛЧ? І через декілька років по бюджету й Гуру клуб потягне
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Комментарии 1
Djibouti (Djibouti)
26.05.2024 в 00:45
А в ЛЧ? І через декілька років по бюджету й Гуру клуб потягне
Ответить
1
0

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