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Вернидуб: Бронза – это классно, это история, но в финансовом отношении ничего не дает. Вот если выйдем в группу ЛЕ…
Наставник Кривбасса рассуждает о материальной стороне футбола
Фото: ФК Кривбасс
В 30-м туре криворожский коллектив разобрался с "Минаем" (3:0) и эффектно закончил сезон. Юрий Вернидуб рассказал о бонусах и перспективах в еврокубках.
“Действительно есть бонусы, но они не так велики, потому что сегодня не то время. Мы очень рады, что нам пошли навстречу. Вот если мы выйдем в группу Лиги Европы – думаю, тогда будут бонусы получше. Я сказал ребятам, и президент меня поддержал, что бронза – это классно, это история, но в финансовом плане ничего не дает".
"Нелегкий путь будет, потому что мы попадаем на очень серьезных соперников начиная с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Будем делать все для того, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы сначала, как минимум – в Лигу конференций. Будем делать все для того, чтобы для Украины тоже зарабатывать эти нужные баллы и с нашей страны еще больше команд попадали в европейские турниры.
Сколько расходов у нашего президента и у руководства клуба – и базу построили, и поля. Мне бы очень хотелось, чтобы команда помогла, внесла от себя вклад. А попасть в группу – это сразу клуб зарабатывает неплохие бонусы”, – сказал Вернидуб.
Отметим, что "Кривбасс", который расформировали в 2013 году, дважды получал бронзу (1998/99 и 1999/00).
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