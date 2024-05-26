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"Смешанные эмоции": Полузащитник Руха прокомментировал не попадание в еврокубки

Премьер-лига

Комментарий Олега Федора

"Смешанные эмоции": Полузащитник Руха прокомментировал не попадание в еврокубки

Фото: Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мнениями по поводу проигрыша от киевского "Динамо".

"Смешанные эмоции. "Рух" показал хорошие результаты по сравнению с тем, что ожидали от команды перед началом чемпионата. То, что команда боролась за самые высокие места, стало неожиданным для всех. Но сейчас мы разочарованы, ведь нам не удалось попасть в еврокубки.

Каждый из нас надеялся получить хотя бы ничью в матче с "Динамо". Эта игра - кульминация нашего сезона и, к сожалению, нам не удалось обеспечить необходимый для нас результат. Но нельзя сосредотачивать внимание только на одном поединке, ведь на дистанции сезона "Рух" терял очки в матчах, где не мог себе этого позволить. Это хороший урок, что следует выкладываться на полную в каждой игре, не расслабляться, потому что потом это может откликнуться в итоговой турнирной таблице.

Мы понимаем, что нужно хорошо подготовиться к следующему сезону и еще упорнее тренироваться. Хочется достигать высоких целей и демонстрировать еще лучшие результаты".

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Напомним, вчера прошел матч в рамках 30-го тура УПЛ, "Рух" – "Динамо Киев", львовская команда проиграла со счетом 2:1.

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Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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