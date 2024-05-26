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"Этот мяч помог мне психологически". Царенко - о своем голе

Премьер-лига

Подвел итоги

"Этот мяч помог мне психологически". Царенко - о своем голе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко поделился эмоциями от победы над львовским "Рухом", 2:1.

Это был последний матч сезона, поэтому нужно было показать достойный футбол перед собой и болельщиками. Думаю, мы заслужили результат своей игрой тем, как мы сражались, несмотря на турнирное положение. Мы показали хорошую игру и одержали победу.

Расскажи о своем голе, первом для тебя в сезоне.

Была хорошая атака, начался какой-то сумбур в штрафной площади "Руха". Так получилось, что мяч отскочил ко мне. Получилось поразить ворота и забить гол. Если честно, я очень рад, ведь у меня была травма, и этот мяч помог мне психологически. Также он помог команде одержать сегодня победу.

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"Рух" сегодня сражался за еврокубки, а в "Динамо" сегодня сыграли футболисты, которые меньше играли в течение сезона. Ощущалось ли это давление от "Руха", эта мотивация?

У нас есть команда и каждый бьется всегда друг за друга. Несмотря на то, кто выходит в стартовом составе, а кто на замену всегда нужно показывать уровень, давать стимул и конкуренцию, чтобы быть в команде "Динамо" Киев.

Подведи личные итоги сезона.

Как видите, получал мало игрового времени. Но это второстепенно. Меня немного выбила из колеи травма. Но я не останавливался, работал, знал, что я это делаю для себя. В первую очередь, нужно было восстановиться и помочь команде, несмотря на то, в каком положении мы находились.

Напомним, в этом сезон Царенко сыграл 7 матчей в УПЛ, в которых отличился одним голом.

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Динамо (Киев) Антон Царенко
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Источник:
FC Dynamo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.05.2024 в 10:04
Прикольний пацан , назенький , але як тримав м'яч !
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Комментарии 2
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.05.2024 в 10:04
Прикольний пацан , назенький , але як тримав м'яч !
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Gican85 (Киев)
26.05.2024 в 09:49
Такой молодой, а уже психологически неустойчив. Беда
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