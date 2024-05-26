"Этот мяч помог мне психологически". Царенко - о своем голе

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко поделился эмоциями от победы над львовским "Рухом", 2:1.

Это был последний матч сезона, поэтому нужно было показать достойный футбол перед собой и болельщиками. Думаю, мы заслужили результат своей игрой тем, как мы сражались, несмотря на турнирное положение. Мы показали хорошую игру и одержали победу.

Расскажи о своем голе, первом для тебя в сезоне.

Была хорошая атака, начался какой-то сумбур в штрафной площади "Руха". Так получилось, что мяч отскочил ко мне. Получилось поразить ворота и забить гол. Если честно, я очень рад, ведь у меня была травма, и этот мяч помог мне психологически. Также он помог команде одержать сегодня победу.