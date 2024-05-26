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"Этот мяч помог мне психологически". Царенко - о своем голе
Подвел итоги
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко поделился эмоциями от победы над львовским "Рухом", 2:1.
Это был последний матч сезона, поэтому нужно было показать достойный футбол перед собой и болельщиками. Думаю, мы заслужили результат своей игрой тем, как мы сражались, несмотря на турнирное положение. Мы показали хорошую игру и одержали победу.
Расскажи о своем голе, первом для тебя в сезоне.
Была хорошая атака, начался какой-то сумбур в штрафной площади "Руха". Так получилось, что мяч отскочил ко мне. Получилось поразить ворота и забить гол. Если честно, я очень рад, ведь у меня была травма, и этот мяч помог мне психологически. Также он помог команде одержать сегодня победу.
"Рух" сегодня сражался за еврокубки, а в "Динамо" сегодня сыграли футболисты, которые меньше играли в течение сезона. Ощущалось ли это давление от "Руха", эта мотивация?
У нас есть команда и каждый бьется всегда друг за друга. Несмотря на то, кто выходит в стартовом составе, а кто на замену всегда нужно показывать уровень, давать стимул и конкуренцию, чтобы быть в команде "Динамо" Киев.
Подведи личные итоги сезона.
Как видите, получал мало игрового времени. Но это второстепенно. Меня немного выбила из колеи травма. Но я не останавливался, работал, знал, что я это делаю для себя. В первую очередь, нужно было восстановиться и помочь команде, несмотря на то, в каком положении мы находились.
Напомним, в этом сезон Царенко сыграл 7 матчей в УПЛ, в которых отличился одним голом.
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