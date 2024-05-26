Роман Дидык - о проигрыше против Динамо: Каждый в команде сейчас разочарован

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о том, как ему удалось забить гол и подвел итоги сезона.

"Ростислав Лях ударил по воротам, а я просто выбрал удачную позицию и сумел сыграть на добивании. Нам удалось сравнять счет, но потом мы пропустили второй раз, поэтому, к сожалению, этот гол нам не помог получить необходимый результат.

"Рух" играл против одного из грандов украинского футбола. Конечно, мы понимали, что это будет тяжелый поединок. Хотя "Динамо" вышло на поле без сборников, но это не чувствовалось, ведь у них достаточно квалифицированных и качественных игроков. Против нас был серьезный и сильный соперник и нам было трудно ему противостоять.

Каждый в команде сейчас разочарован, ведь все зависело от нас: бери как минимум очко в матче с "Динамо" и ты в еврокубках. Нам нельзя было смотреть на результаты других команд и мы надеялись только на себя. К сожалению, "Рух" уступил. Но нам следует сделать правильные выводы и выдержать этот болезненный удар. Мы качественно подготовимся к следующему сезону и докажем, что эта команда способна на большее.

За год "Рух" очень спрогрессировал. Мы демонстрируем гораздо лучшие результаты, играем в качественный футбол. Хочу поблагодарить футболистов и тренерский штаб за этот сезон и проделанную работу. Главные наши победы еще впереди".