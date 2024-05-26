Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: У Динамо много трансферов не будет, это невозможно
Клуб доверяет украинским ребятам
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился планами по трансферной политике "Динамо".
“Трансферы? их много не будет, это невозможно. Мы доверяем нашим украинским ребятам. Если мы кого-нибудь и будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества.
Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Надеюсь, нам это удастся. Нам нужны два-три футболиста.
Кадровые потери? Не могу сейчас об этом говорить, мы обсудим это с главным тренером, и будем решать, кто уйдет в аренду, кого заберем”, – сказал Суркис для ПРОФУТБОЛ Digital.
В течение сезона 2023/24 "Динамо" совсем не тратило деньги на трансферы. Перед началом кампании 2022/23 киевляне заплатили 3,95 миллиона евро за четырех футболистов.
Популярное сейчас
- "Смешанные эмоции": Полузащитник Руха прокомментировал непопадание в еврокубки
- Минай и Металлист 1925 вылетают, Полесье в еврокубках, триумфы МЮ и Байера в финалах кубков. Главные новости за 25 мая
- Провели Крооса на пенсию. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Видео главных моментов матча
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Комментарии 2