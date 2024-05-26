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Суркис: У Динамо много трансферов не будет, это невозможно

Премьер-лига
Обновлено

Клуб доверяет украинским ребятам

Суркис: У Динамо много трансферов не будет, это невозможно

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился планами по трансферной политике "Динамо".

“Трансферы? их много не будет, это невозможно. Мы доверяем нашим украинским ребятам. Если мы кого-нибудь и будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества.

Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Надеюсь, нам это удастся. Нам нужны два-три футболиста.

Кадровые потери? Не могу сейчас об этом говорить, мы обсудим это с главным тренером, и будем решать, кто уйдет в аренду, кого заберем”, – сказал Суркис для ПРОФУТБОЛ Digital.

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В течение сезона 2023/24 "Динамо" совсем не тратило деньги на трансферы. Перед началом кампании 2022/23 киевляне заплатили 3,95 миллиона евро за четырех футболистов.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Kondor (Веселе)
26.05.2024 в 11:17
“Трансфери? їх багато не буде, це неможливо. -Меньше на взятки надо было тратить,да на Монако!
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
26.05.2024 в 11:17
“Трансфери? їх багато не буде, це неможливо. -Меньше на взятки надо было тратить,да на Монако!
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Gican85 (Киев)
26.05.2024 в 10:39
Так это и так всем понятно: ваши бревна и даром никому не нужны
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