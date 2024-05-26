Суркис: У Динамо много трансферов не будет, это невозможно

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился планами по трансферной политике "Динамо".

“Трансферы? их много не будет, это невозможно. Мы доверяем нашим украинским ребятам. Если мы кого-нибудь и будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества.

Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Надеюсь, нам это удастся. Нам нужны два-три футболиста.

Кадровые потери? Не могу сейчас об этом говорить, мы обсудим это с главным тренером, и будем решать, кто уйдет в аренду, кого заберем”, – сказал Суркис для ПРОФУТБОЛ Digital.