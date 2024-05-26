Полузащитник Миная прокомментировал попадания в Первую лигу: Даже мелких ошибок не прощали

После финального свистка, видимо, досталось на орехи от наставника Желько Любеновича?

Нет, хотя чувствовалось, что он разочарован, как результатом, так и нашей игрой. Потому что далеко не все удалось выполнить из его тренерских установок.

"Минай" стал нарушителем спокойствия в весенней части сезона, заставив считаться с собой даже команды из верхней части турнирной таблицы.

К сожалению, слишком много было потеряно прошлой осенью. Хотя действительно мы записали в свой актив несколько побед, которые займут заметное место в истории закарпатского клуба.

Тогда чего можно ожидать от "Миная" в новом сезоне?

То, что команда продолжит выступления в Первой лиге, не сомневаюсь. А вот в каком составе, сказать трудно: у некоторых заканчивается контракт, еще у нескольких игроков есть заманчивые предложения. Мне самому интересно.

Несмотря на вылет "Миная", ты сезон можешь записать себе в актив: сыграл 19 матчей, стал автором 5 голов. Не собираешься сменить "прописку"?

Я еще на год связан контрактом с "Минаем". Пока здесь меня все устраивает. Впрочем, сезон только закончился и еще сложно предсказать, как будут разворачиваться события на трансферном рынке.