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Полузащитник Миная прокомментировал попадания в Первую лигу: Даже мелких ошибок не прощали
Рассказал о концовке сезона
фото - ФК Минай / автор невідомий
Полузащитник "Минаю" Артур Ременяк поделился мнениями об уходе из элитного дивизиона.
Накануне матча можно было услышать, что "Кривбасс", который уже гарантировал себе третье место, сыграет с "Минаем" без основных исполнителей. Но этого не произошло, кроме нескольких травмированных игроков, хозяева действовали в боевом составе. Только не подумайте, что это выбило "Минай" из колеи, просто сегодня "Кривбасс" был сильнее.
В весенней части сезона одним из качеств "Миная" была максимальная мотивация. Но с "Кривбассом" пыла не хватило?
Я так не могу сказать. Мы очень хотели дать бой криворожцам, однако где-то недорабатывали на футбольном поле, а "Кривбасс" даже мелких ошибок не прощали. Были как индивидуальные просчеты, как при первом пропущенном мяче, так и коллективные. Это, конечно, повлияло на итоговый результат. Хотя, думаю, что на гол престижа гости наиграли, все же несколько выгодных моментов мы испортили.
После финального свистка, видимо, досталось на орехи от наставника Желько Любеновича?
Нет, хотя чувствовалось, что он разочарован, как результатом, так и нашей игрой. Потому что далеко не все удалось выполнить из его тренерских установок.
"Минай" стал нарушителем спокойствия в весенней части сезона, заставив считаться с собой даже команды из верхней части турнирной таблицы.
К сожалению, слишком много было потеряно прошлой осенью. Хотя действительно мы записали в свой актив несколько побед, которые займут заметное место в истории закарпатского клуба.
Тогда чего можно ожидать от "Миная" в новом сезоне?
То, что команда продолжит выступления в Первой лиге, не сомневаюсь. А вот в каком составе, сказать трудно: у некоторых заканчивается контракт, еще у нескольких игроков есть заманчивые предложения. Мне самому интересно.
Несмотря на вылет "Миная", ты сезон можешь записать себе в актив: сыграл 19 матчей, стал автором 5 голов. Не собираешься сменить "прописку"?
Я еще на год связан контрактом с "Минаем". Пока здесь меня все устраивает. Впрочем, сезон только закончился и еще сложно предсказать, как будут разворачиваться события на трансферном рынке.
Напомним, за этот сезон "Минай" набрал 25 очков и завершил сезон на 15 месте.
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