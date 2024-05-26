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Полузащитник Миная прокомментировал попадания в Первую лигу: Даже мелких ошибок не прощали

Премьер-лига
Обновлено

Рассказал о концовке сезона

Полузащитник Миная прокомментировал попадания в Первую лигу: Даже мелких ошибок не прощали

фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Минаю" Артур Ременяк поделился мнениями об уходе из элитного дивизиона.

Накануне матча можно было услышать, что "Кривбасс", который уже гарантировал себе третье место, сыграет с "Минаем" без основных исполнителей. Но этого не произошло, кроме нескольких травмированных игроков, хозяева действовали в боевом составе. Только не подумайте, что это выбило "Минай" из колеи, просто сегодня "Кривбасс" был сильнее.

В весенней части сезона одним из качеств "Миная" была максимальная мотивация. Но с "Кривбассом" пыла не хватило?

Я так не могу сказать. Мы очень хотели дать бой криворожцам, однако где-то недорабатывали на футбольном поле, а "Кривбасс" даже мелких ошибок не прощали. Были как индивидуальные просчеты, как при первом пропущенном мяче, так и коллективные. Это, конечно, повлияло на итоговый результат. Хотя, думаю, что на гол престижа гости наиграли, все же несколько выгодных моментов мы испортили.

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После финального свистка, видимо, досталось на орехи от наставника Желько Любеновича?

Нет, хотя чувствовалось, что он разочарован, как результатом, так и нашей игрой. Потому что далеко не все удалось выполнить из его тренерских установок.

"Минай" стал нарушителем спокойствия в весенней части сезона, заставив считаться с собой даже команды из верхней части турнирной таблицы.

К сожалению, слишком много было потеряно прошлой осенью. Хотя действительно мы записали в свой актив несколько побед, которые займут заметное место в истории закарпатского клуба.

Тогда чего можно ожидать от "Миная" в новом сезоне?

То, что команда продолжит выступления в Первой лиге, не сомневаюсь. А вот в каком составе, сказать трудно: у некоторых заканчивается контракт, еще у нескольких игроков есть заманчивые предложения. Мне самому интересно.

Несмотря на вылет "Миная", ты сезон можешь записать себе в актив: сыграл 19 матчей, стал автором 5 голов. Не собираешься сменить "прописку"?

Я еще на год связан контрактом с "Минаем". Пока здесь меня все устраивает. Впрочем, сезон только закончился и еще сложно предсказать, как будут разворачиваться события на трансферном рынке.

Напомним, за этот сезон "Минай" набрал 25 очков и завершил сезон на 15 месте.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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