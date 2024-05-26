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Пушич: Завоевание дубля – это исторический момент
Подвел итоги сезона
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мнениями о сезоне 2023/24.
"Завоевание дубля - это исторический момент, великолепное выступление в Европе - тоже исторический момент, победа над "Барселоной" и прочее. Как "Шахтер" можем только гордиться тем, чего мы достигли. Мы провели сезон великолепно - с очень хорошим футболом, с четкой философией и фантастическими усилиями и энергией, которую вложили игроки.
В "Шахтере" мы очень гордимся нашей работой и достижениями этого сезона. Также я хочу поблагодарить украинский народ за теплый прием - я чувствовал это каждый день. Спасибо всем", — сказал Пушич.
Напомним, "Шахтер" занял первое место в турнирной таблице УПЛ, тем самым защитив свой титул чемпиона.
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