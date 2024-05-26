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Пушич: Завоевание дубля – это исторический момент

Премьер-лига

Подвел итоги сезона

Пушич: Завоевание дубля – это исторический момент

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мнениями о сезоне 2023/24.

"Завоевание дубля - это исторический момент, великолепное выступление в Европе - тоже исторический момент, победа над "Барселоной" и прочее. Как "Шахтер" можем только гордиться тем, чего мы достигли. Мы провели сезон великолепно - с очень хорошим футболом, с четкой философией и фантастическими усилиями и энергией, которую вложили игроки.

В "Шахтере" мы очень гордимся нашей работой и достижениями этого сезона. Также я хочу поблагодарить украинский народ за теплый прием - я чувствовал это каждый день. Спасибо всем", — сказал Пушич.

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Напомним, "Шахтер" занял первое место в турнирной таблице УПЛ, тем самым защитив свой титул чемпиона.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
26.05.2024 в 12:21
Учитывая разницу в классе исполнителей и возможностях с конкурентами, это просто минимальный приемлемый результат
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Комментарии 2
Джим Слэйд (Харьков)
26.05.2024 в 12:21
Учитывая разницу в классе исполнителей и возможностях с конкурентами, это просто минимальный приемлемый результат
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Morphyk7 (Черновцы)
26.05.2024 в 12:08
Історичний момент для команди - це коли перший раз. А тік це просто дубль, ніяка не історія
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