Пушич: Завоевание дубля – это исторический момент

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мнениями о сезоне 2023/24.

"Завоевание дубля - это исторический момент, великолепное выступление в Европе - тоже исторический момент, победа над "Барселоной" и прочее. Как "Шахтер" можем только гордиться тем, чего мы достигли. Мы провели сезон великолепно - с очень хорошим футболом, с четкой философией и фантастическими усилиями и энергией, которую вложили игроки.

В "Шахтере" мы очень гордимся нашей работой и достижениями этого сезона. Также я хочу поблагодарить украинский народ за теплый прием - я чувствовал это каждый день. Спасибо всем", — сказал Пушич.