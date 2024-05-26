Роман Григорчук: Мы хотим научиться управлять игрой

Послематчевая пресс-конференция главного тренера одесского “Черноморца” Романа Григорчука по завершении поединка 30-го тура УПЛ с “Днепром-1” (0:2) длилась почти десять минут. Журналисты услышали от наставника “моряков” не только ответы на вопросы по игре, но и по поводу текущих дел его команды. Несколько вопросов было и у корреспондента UA-Футбол.

– После того, как была решена задача избежать попадания в зону переходных игр, проигрывать в моральном плане уже не так тяжело?

– Не сказал бы. Скажу, что особенно сегодня было очень тяжело. Мы много говорили о настрое на эту игру и очень-очень хотелось одержать победу. Это очень важно для наших болельщиков, и я это прекрасно понимаю. Каждое поражение для меня – это огромный удар. И сегодняшнее было одним из самых мощных. Но ничего, мы должны держать удар. Будем все анализировать и двигаться дальше.

– Сегодня команда не так активно сыграла в атаке, как было раньше. Такой была задача или защитники ”Днепра-1” хорошо изучили игру атакующего звена “Черноморца”?

– Если взять атаку, то я мог сказать только о самой концовке – это как раз то, о чем мы говорили и до игры, и в ее перерыве. Очень многое говорили. Ведь все, что касается подготовки атаки и контроля мяча, было нормальным. Но именно концовки атаки не было. А это та вещь, в которой нам обязательно нужно прибавлять. Это было не только сегодня, а во многих играх. Думаю, что для наших атакующих игроков предпосылок для обострения и создания голевых моментов было достаточно. Над этим нужно работать. В принципе это такая главная составляющая мастерства, которой нам явно не хватает.

– Один из известных специалистов однажды давно, когда в футболе была персональная защита, сказал, что в этом компоненте игры важно вовремя от него отказаться. Следовательно, хочется спросить относительно контроля мяча. Фрагментами все хорошо, но не всегда…

– С одной стороны я не могу с вами спорить. Просто принимаю ваш вопрос и скажу, что без контроля мяча очень сложно управлять игрой. Мы все же хотим научиться управлять игрой. Это такое средство, которое обязательно. Мы должны эту атаку подготовить, должны расшатывать оборону соперника. А дальше уже стоит вопрос концовки и как это можно исправить. Это уже зависит от класса атакующего футболиста.

– Когда вам было труднее работать с “Черноморцем” – во время первой каденции, когда команда вернулась в Высшую лигу и играла в Лиге Европы в сезоне 2013/14 или сейчас?

– Знаете, для меня футбол не тяжелая работа. Это моя жизнь. Поэтому как бы ни было сложно, неприятно или негативно, а я все равно готов все это преодолевать и идти вперед.

– Ряд игроков, входивших в заявку команды, насколько известно, уже не будут рассматриваться на новый сезон тренерским штабом. О ком уже можно сказать, что “Черноморец” не будет с ними дальше сотрудничать?

– Я мог бы назвать сейчас ряд фамилий, но думаю, что правильно будет подождать несколько дней, когда будет конкретная официальная информация. Это исключит любые домыслы и разговоры. Будет просто конкретно сказано, кто остается в “Черноморце”, а кто нет. Возможно, несколько футболистов останутся на предсезонную подготовку, а только после этого по ним будет принято решение.

– Какую оценку поставили бы своим футболистам за этот сезон?

– Я должен ответить вам двойственно. Если бы я хотел просто отцепиться, чтобы вам ответить и меня больше не трогали, то сказал бы, что главное для нас результат и мы должны добиваться результата. Потому что это действительно так. Хотя для людей, которые есть и в нашей среде, главное – победа. И если бы мы сегодня били коленями вперед, все сложилось бы удачно и удалось выиграть, то большинство было бы довольны. Ведь победа есть победа. В спорте нужно побеждать. Однако мы понимаем, что победа разная. Команда, которая хочет считать себя сильной, стремится показывать сильные результаты систематически и выходить на высокий уровень, должна научиться правильно играть в футбол. Видите ли, мне трудно вам сказать.

Но если хотите, я могу ответить вам. Мне, конечно, все негативно, потому что мы проигрывали. Но для себя и ребят могу сказать, что мы очень многому научились. Научились очень серьезным вещам, которые могут позволить развиваться дальше как футболистам индивидуально, так и команде в целом.

– Следует понимать, что кроме игроков через несколько дней станет известна и ваша дальнейшая судьба в “Черноморце”…

– Я обо всех говорил. Мной выше было сказано так: “Вы узнаете, кто остается в “Черноморце”.

– Почему бы в последнем матче чемпионата не использовать активнее нашу молодежь?

– Что касается молодых, то, возможно, есть в этом смысл. Хотя я приверженец того, чтобы молодежь вводить в состав вовремя. Думаю, что один-два молодых футболиста есть на подходе. У нас есть в “Черноморце” кандидатуры, которые обязательно будем развивать. Надеюсь, они дорастут до уровня Премьер-лиги Украины.

– Почему в сегодняшнем матче не вышел на поле Самсон Иеде?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Я вам так скажу: это просто было такое наше решение.

– Какие перспективы всех легионеров? Остаются ли они на новый сезон?

–Как я уже говорил перед этим, что через несколько дней вы узнаете, кто остается – и это касается легионеров, в том числе.

– Что скажете о двух игроках, которые играли под вашей руководством – Максиме Брагару и Владимире Салюке. Их можно уже считать топовыми или им еще есть к чему стремиться?

– Об обоих я могу сказать, что у них есть потенциал для большого футбола. Чуть ближе на этом пути Брагару, потому что он имеет и больше опыта, и переходит в клуб, где будет иметь отличные возможности для дальнейшего развития. А вот у Салюка сложилось так, что не пошло по нарастающей. Сначала он быстро поднялся вверх, а потом в его игре появились колебания.