Капитан Днепра-1: Рады тому, что в заключительном туре одержали победу

Защитник "Днепра-1" Александр Сваток прокомментировал игру в последнем туре УПЛ сезона 2023/24.

Мы очень рады тому, что в заключительном туре одержали победу. Выполнили задание и попали в квалификацию еврокубков. Теперь стало немного легче, ведь после того, как мы стартовали во второй части сезона, появились сомнения, сумеем ли выполнить эту задачу. Рады тому, что команда проявила сегодня характер, все очень дисциплинированно сыграли, было видно у всех желание. Вообще очень приятное впечатление осталось после матча.

Когда один за другим выпали из состава Бабенко, Пихаленок – руки не опускались?

Да, конечно, что нам не хватало этих футболистов, но в команде есть кем их заменить. Ребята вышли на поле с большим желанием и выполняли все установки. В Днепре всегда были команды с хорошим характером, и ребята вышли сражаться друг за друга и одержали победу.