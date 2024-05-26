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Егор Назарина – об игре с Полесьем: Было расслабление
Должны каждую игру побеждать, потому что мы - Шахтер ©
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина рассказал о том, как мотивирует себя и цели команды.
Егор, прошел последний матч сезона-2023/24. Поделись мыслями относительно поединка с "Полесьем".
Проиграли 0:2, к сожалению, чего-то не хватило. Возможно, было расслабление, считаю, этого не должно быть. Мы - "Шахтер", должны каждую игру, несмотря на то, являемся ли уже чемпионами или нет, побеждать. Уверен, что проанализируем поединок и в следующем сезоне такого не повторится. Хочу поздравить "Полесье" с выходом в еврокубки - для них это впервые в истории. Сегодня была интересная игра, поэтому еще раз поздравляю их.
Возможно, чувствовалось эмоциональное и мотивационное опустошение накануне поединка из-за того, что «Шахтер» достиг всех целей в течение сезона?
Да, мы достигли всех поставленных целей в этом сезоне, но наша мотивация в том, чтобы защищать эмблему. Для каждого футболиста это должно быть мотивацией, несмотря на то, что мы уже стали чемпионами и получили Кубок. Должны каждую игру побеждать, потому что мы - "Шахтер".
Этот сезон выдался очень насыщенным для команды. Моментами не простой, но очень яркий. Что запомнилось больше всего?
Конечно, чемпионство и Кубок! Это мой второй сезон в "Шахтере", второе чемпионство. Незабываемые эмоции, и я очень рад тому, что мы стали чемпионами и выиграли Кубок, выполнив все поставленные цели.
Какой "Шахтер" под руководством Марино Пушича?
Мы играем в комбинационный футбол, используя короткую передачу, и получаем от этого удовольствие. Надеюсь, нашим болельщикам также нравится наша игра.
Какие твои цели и амбиции в новом сезоне?
Намерен закрепиться в стартовом составе, ведь это моя мечта. Сделаю все, что от меня зависит, для этого.
Напомним, в этом сезоне Назарина отыграл 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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