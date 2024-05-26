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Гол в день рождения. Олег Очеретько рассказал о планах на лето
Комментарий полузащитника
scdnipro1.com.ua
Полузащитник "Днепра-1" Олег Очеретько прокомментировал победу над "Черноморцем", 2:0.
Гол в день рождения – хорошее получилось празднование?
Да, очень хорошо. Вообще не ожидал, что так произойдет.
В целом, с каким настроением выходил на игру?
С боевым, стремились победить. Нам надо было только побеждать, ведь матч был за попадание в еврокубки, что очень важно для нас.
Из-за болезней Бабенко и Пихаленка пришлось сегодня переформировывать среднюю линию. Как изменилась твоя задача на игру?
Да, задача полностью изменилась, ведь теперь я больше играл на оборону, чем на атаку. То есть, больше помогал защите.
Точные удары головой перед сезоном не считались твоим основным талантом.
Вова Адамюк всегда надо мной подтрунивал, что я не умею играть головой, но я доказал, что могу и головой забивать.
И как раз с его передачи.
Да-да.
В ближайших планах отдых?
Да нет. Только три дня отдыха, а потом еду на турнир в Марсель с Олимпийской сборной. Так что отдыха почти не будет.
Лето будет напряженное. На Олимпиаду планируешь попасть?
Конечно, все ребята, кто играли за команду, и с которыми я общаюсь, все хотят поехать на Олимпиаду.
Какие ожидания от этого турнира?
Надо ехать только ради победы, как мы и играли на чемпионате Европы. Хотим тем самым дать шанс людям, которые сейчас воюют на фронте порадоваться и за Украину, и за нас, ведь они делают такое тяжелое дело.
Напомним, за этот сезон Очеретько отыграл 16 матчей в УПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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