Гол в день рождения. Олег Очеретько рассказал о планах на лето

Полузащитник "Днепра-1" Олег Очеретько прокомментировал победу над "Черноморцем", 2:0.

Гол в день рождения – хорошее получилось празднование?

Да, очень хорошо. Вообще не ожидал, что так произойдет.

В целом, с каким настроением выходил на игру?

С боевым, стремились победить. Нам надо было только побеждать, ведь матч был за попадание в еврокубки, что очень важно для нас.

Из-за болезней Бабенко и Пихаленка пришлось сегодня переформировывать среднюю линию. Как изменилась твоя задача на игру?

Да, задача полностью изменилась, ведь теперь я больше играл на оборону, чем на атаку. То есть, больше помогал защите.

Точные удары головой перед сезоном не считались твоим основным талантом.

Вова Адамюк всегда надо мной подтрунивал, что я не умею играть головой, но я доказал, что могу и головой забивать.

И как раз с его передачи.

Да-да.

В ближайших планах отдых?

Да нет. Только три дня отдыха, а потом еду на турнир в Марсель с Олимпийской сборной. Так что отдыха почти не будет.

Лето будет напряженное. На Олимпиаду планируешь попасть?

Конечно, все ребята, кто играли за команду, и с которыми я общаюсь, все хотят поехать на Олимпиаду.

Какие ожидания от этого турнира?

Надо ехать только ради победы, как мы и играли на чемпионате Европы. Хотим тем самым дать шанс людям, которые сейчас воюют на фронте порадоваться и за Украину, и за нас, ведь они делают такое тяжелое дело.