Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подгурский: Команда качественно переходила из обороны в атаку, но Динамо в некоторых эпизодах повезло больше
Прокомментировал поражение от Динамо
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился эмоциями по поводу матча против киевского "Динамо", 1:2.
"Трудно что-то говорить сразу после матча, ведь у всей команды много негативных эмоций. Перед игрой мы настраивались получить необходимый для нас результат, ведь "Рух" хотел попасть в еврокубки. К сожалению, нам это не удалось. В то же время есть понимание, что мы – молодые игроки и главные наши успехи еще впереди. Я уверен, что каждый из ребят не остановится на достигнутом, а будет работать еще больше и лучше, чтобы таки попасть в еврокубки. Видимо, мы еще не готовы к этому.
В целом "Рух" провел хороший матч. Команда качественно переходила из обороны в атаку, но "Динамо" в некоторых эпизодах повезло больше. Не сказал бы, что киевляне имели много моментов, чтобы забить, но они лучше их использовали. Свои же возможности мы не реализовали – очень обидно. Но мы сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше – это футбол и через такие поражения также нужно пройти.
У нас замечательная команда, замечательный тренерский штаб, руководство, которое поддерживает нас во всем. Это был хороший сезон в нашем исполнении. Да, нам не удалось выйти в еврокубки, но мы продемонстрировали достойное выступление в УПЛ. Сейчас каждый из нас поддерживает друг друга и я убежден, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы получить лучший результат.
Мы благодарны болельщикам за такую горячую поддержку. Они гнали нас вперед и это вдохновляло нас играть еще лучше. В некоторых матчах это был ключевой фактор и мы одерживали победы благодаря нашим фанам. Команда действительно чувствовала поддержку "двенадцатого игрока". Хочется, чтобы болельщики и в следующем сезоне продолжали ходить на наши матчи и поддерживать "Рух".
Напомним, "Рух" завершил сезон на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Билодид снова получила букет цветов от неизвестного публике поклонника. Фото
- Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото
- Минай и Металлист 1925 вылетают, Полесье в еврокубках, триумфы МЮ и Байера в финалах кубков. Главные новости за 25 мая
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО