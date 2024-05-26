Йожеф Сабо: Кевин из Шахтера меня поразил

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал лучшего левого полузащитника.

"Кевин из Шахтера меня поразил, хоть играл и не во всех матчах. Он – скоростной и взрывной игрок, который может из ничего создать момент. Вот такие легионеры действительно украшают наш чемпионат. Уверен, что через несколько лет Шахтер продаст его за большие деньги", — сказал Сабо.