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Йожеф Сабо: Кевин из Шахтера меня поразил
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Фото: zaf.org.ua
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал лучшего левого полузащитника.
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"Кевин из Шахтера меня поразил, хоть играл и не во всех матчах. Он – скоростной и взрывной игрок, который может из ничего создать момент. Вот такие легионеры действительно украшают наш чемпионат. Уверен, что через несколько лет Шахтер продаст его за большие деньги", — сказал Сабо.
Напомним, за этот сезон Кевин сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 4 голевыми передачами.
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Источник:УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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