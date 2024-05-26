Кабаев: Дай Бог, чтобы у Полесья вышло все в еврокубках

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Рухом", 2:1.

Что бы вы сказали о сопернике? Они остановились в шаге от еврокубков.

Хорошая команда. Было уже ощутимо это даже в 1-м круге, когда мы выиграли 2:0. В хороший футбол играют. Все молодые, почти никого нет, кому 28-29 лет. Есть задор, глаза горят.

Мне немного за них обидно, что им не хватило. Много моих друзей играет в "Полесье", я поздравляю "Полесье", что они вышли, но надеюсь, что у "Руха" много хорошего впереди.

Между "Полесьем" и "Рухом" - за кого вы?

Я не смотрел "Полесье", но я больше, честно говоря, пожалуй, за "Рух", хотелось, чтобы они, чтобы команда из западной Украины. Но так получилось. Будем смотреть, дай Бог, чтобы у "Полесья" получилось все в еврокубках.