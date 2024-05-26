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Фигурируют не только Динамо и Шахтер. Топ-5 самых посещаемых поединков УПЛ в мае
Украинские болельщики стараются поддерживать команды на трибунах в непростых условиях
фото - НК "Верес" Рівне
В последнем весеннем месяце тенденции посещаемости не претерпели значительных изменений. По-прежнему самая большая публика собирается в Ровно и столице. Матч сезона для "Полесья" также попал в этот список.
- 19.05 Верес – Александрия 2 800
- 06.05 Верес – Минай 1 910
- 18.05 Динамо – Кривбасс 1 800
- 25.05 Полесье – Шахтер 1 751
- 05.05 Динамо – Колос 1 687
Отметим, что встречу "Рух" - "Динамо" посетили 1 500 фанатов, но для попадания в топ-5 этого оказалось недостаточно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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