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Фигурируют не только Динамо и Шахтер. Топ-5 самых посещаемых поединков УПЛ в мае

Премьер-лига
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Украинские болельщики стараются поддерживать команды на трибунах в непростых условиях

Фигурируют не только Динамо и Шахтер. Топ-5 самых посещаемых поединков УПЛ в мае

фото - НК "Верес" Рівне

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В последнем весеннем месяце тенденции посещаемости не претерпели значительных изменений. По-прежнему самая большая публика собирается в Ровно и столице. Матч сезона для "Полесья" также попал в этот список.

  • 19.05 Верес – Александрия 2 800
  • 06.05 Верес – Минай 1 910
  • 18.05 Динамо – Кривбасс 1 800
  • 25.05 Полесье – Шахтер 1 751
  • 05.05 Динамо – Колос 1 687

Отметим, что встречу "Рух" - "Динамо" посетили 1 500 фанатов, но для попадания в топ-5 этого оказалось недостаточно.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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