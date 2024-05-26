Фигурируют не только Динамо и Шахтер. Топ-5 самых посещаемых поединков УПЛ в мае

В последнем весеннем месяце тенденции посещаемости не претерпели значительных изменений. По-прежнему самая большая публика собирается в Ровно и столице. Матч сезона для "Полесья" также попал в этот список.

19.05 Верес – Александрия 2 800

Верес – Александрия 2 800 06.05 Верес – Минай 1 910

Верес – Минай 1 910 18.05 Динамо – Кривбасс 1 800

Динамо – Кривбасс 1 800 25.05 Полесье – Шахтер 1 751

Полесье – Шахтер 1 751 05.05 Динамо – Колос 1 687

Отметим, что встречу "Рух" - "Динамо" посетили 1 500 фанатов, но для попадания в топ-5 этого оказалось недостаточно.