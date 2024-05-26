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Артем Габелок: В общем заслуживаем то, где мы сейчас находимся

Премьер-лига

Подвел итоги сезона 2023/24

Артем Габелок: В общем заслуживаем то, где мы сейчас находимся

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок поделился своими эмоциями по поводу вылета из элитного дивизиона.

Понятно, что результат абсолютно неудовлетворительный, ребята после игры лежали без сил. Что не получилось конкретно сегодня? Потому что 1-й тайм, как по мне, совсем плохо, во 2-м тайме немножко лучше начали играть, начали создавать по крайней мере.

Трудно сказать. Вся вторая часть у нас какая-то такая... в общем не получилась. Сегодня да, вы правильно сказали, 1-й тайм, я тоже считаю, провалили. Не знаю, с чем это связано.

Возможно, с тем, что мы постоянно меняемся, у нас новые игроки играют. Выбыл у нас Имереков, молодого поставили. Где-то какие-то изменения, они влияют на игру. Я считаю, что мы в целом заслуживаем то, где мы сейчас находимся.

С чем связываете провал во второй части сезона? Возможно, где-то команда не восприняла требования, которые Виктор Скрипник пытался поставить?

Мне кажется, здесь все вместе. Я считаю, что и футболисты виноваты, и тренеры, и руководители. Поэтому нам надо всем проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше.

Но я считаю, что мы заслужили это, где мы сейчас находимся. Если мы все проанализируем, сделаем выводы - у этого клуба есть будущее, и все будет хорошо.

Есть ли диалог с руководством? Говорят ли вам, что будет дальше, в следующем сезоне?

Пока нет никакой ясности. Завтра (разговор состоялся 25 мая) будем собираться, руководители что-то нам озвучат. Но они на сегодняшний день сами не знают, что будет с командой. Посмотрим посмотрим.

Возможно, завтра нам что-то скажут, возможно, дадут немножко паузу и уже потом как-то будут выходить на связь.

Напомним, "Металлист 1925" завершил сезон на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Американец 2000
26.05.2024 в 14:38
Менять надо 90 % команды (((( Эти все на свалку ((((
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Комментарии 2
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Американец 2000
26.05.2024 в 14:38
Менять надо 90 % команды (((( Эти все на свалку ((((
sticker
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Американец 2000
26.05.2024 в 14:29
Вам не стыдно - игроки ??? Вам создали барские условия , подготовка в Испании была !!! Даже Шахтёр готовился в Турции ! Денег платят нормально - а вы похерили всё ((((( Плюнули на всех болельщиков (((( Как можно было спуститься с середины таблицы после первого круга на дно ??? П - ры вы просто (((( На фронт идите г - доны (((((
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