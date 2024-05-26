Ранее работал в системе Днепра-1. Имад Ашур стал главным тренером Полесья

Главным тренером "Полесья" стал Имад Ашур.

Бывший тренер "Днепра-1" U-19 Имад Ашур в следующем сезоне возглавит "Полесье". Отмечается, что ранее ходили слухи о его назначении в "Полесье" U-19 или "Полесье-2".

36-летний Имад Ашур начинал свою тренерскую карьеру в "Черноморце", где работал с командами U-14 и U-17. В 2019 году молодой тренер оказался в катарской Aspire Academy, где работал одновременно с ассистентом Сергея Реброва в сборной Украины Глебом Платовым. Платов и Ашур впоследствии оказались в "Днепре-1". Ашур был на должностях тренера-психолога в команде U-19, технического директора Академии, и с января 2023 года – главного тренера команды "Днепра-1" U-19. Также Ашур работает в тренерском штабе сборной Украины U-21. Вышеуказанный Глеб Платов назвал Ашура в одном из интервью "самым перспективным молодым тренером Украины".

Напомним, что "Полесье" финишировало на 5-м месте в своем дебютном сезоне в УПЛ. В новом футбольном году "волки" сыграют в еврокубках.

В течение сезона 2023/24 "Полесье" тренировали Юрий Калитвинцев и Сергей Щищенко. Сообщается, что последний останется работать в структуре клуба.