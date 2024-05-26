Три звездных трансфера. Полесье потратит более 1 миллиона евро на лидеров Днепра-1 и защитника Кривбасса

Недавно тренер днепрян Юрий Максимов намекнул, что многие футболисты уже собирают чемоданы. Как минимум два игрока присоединятся к "волкам". За Алексея Гуцуляка заплатили 600 тысяч евро, а Руслан Бабенко присоединится к команде на правах свободного агента.

Алексей играл в "Днепре-1" с лета 2021 года (76 матчей, 27 результативных действий), а Руслан провел в коллективе два сезона (65 встреч).

За трансфер Даниила Бескоровайного также заплатили 600 тысяч евро. Защитник представлял "Кривбасс" с начала 2023-го (38 поединков).

Ранее в клубе сообщили, что 19-летний македонский вингер Димитар Трайков будет играть в "Полесье-2" с июля.