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Три звездных трансфера. Полесье потратит более 1 миллиона евро на лидеров Днепра-1 и защитника Кривбасса
Житомирский клуб уже активно работает над усилением
Фото: ФК Полісся
Недавно тренер днепрян Юрий Максимов намекнул, что многие футболисты уже собирают чемоданы. Как минимум два игрока присоединятся к "волкам". За Алексея Гуцуляка заплатили 600 тысяч евро, а Руслан Бабенко присоединится к команде на правах свободного агента.
Алексей играл в "Днепре-1" с лета 2021 года (76 матчей, 27 результативных действий), а Руслан провел в коллективе два сезона (65 встреч).
За трансфер Даниила Бескоровайного также заплатили 600 тысяч евро. Защитник представлял "Кривбасс" с начала 2023-го (38 поединков).
Ранее в клубе сообщили, что 19-летний македонский вингер Димитар Трайков будет играть в "Полесье-2" с июля.
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