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Три звездных трансфера. Полесье потратит более 1 миллиона евро на лидеров Днепра-1 и защитника Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Житомирский клуб уже активно работает над усилением

Три звездных трансфера. Полесье потратит более 1 миллиона евро на лидеров Днепра-1 и защитника Кривбасса

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Недавно тренер днепрян Юрий Максимов намекнул, что многие футболисты уже собирают чемоданы. Как минимум два игрока присоединятся к "волкам". За Алексея Гуцуляка заплатили 600 тысяч евро, а Руслан Бабенко присоединится к команде на правах свободного агента.

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Алексей играл в "Днепре-1" с лета 2021 года (76 матчей, 27 результативных действий), а Руслан провел в коллективе два сезона (65 встреч).

За трансфер Даниила Бескоровайного также заплатили 600 тысяч евро. Защитник представлял "Кривбасс" с начала 2023-го (38 поединков).

Ранее в клубе сообщили, что 19-летний македонский вингер Димитар Трайков будет играть в "Полесье-2" с июля.

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Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
Звєров Про Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.05.2024 в 15:26
Але користі з них може бути ніж з двох темношкірих кротів за 30 млн. євро
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.05.2024 в 15:26
Але користі з них може бути ніж з двох темношкірих кротів за 30 млн. євро
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0
0
aleks68
26.05.2024 в 15:00
бешенные деньги
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0
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