Любенович: С воскресенья начинаем готовиться к Первой лиге

Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал поражение закарпатской команды от "Кривбасса" и рассказал о планах на будущее.

Поздравляю "Кривбасс" с победой и получением бронзовых наград. Они заслуженно заняли третье место. Желаю "Кривбассу" успеха в следующем сезоне и еврокубках. Надеюсь, им удастся пробиться в групповой раунд. Относительно игры, у нас не хватило сил, чтобы победить в этом матче, как в предыдущем. Я благодарен своим футболистам за этот сезон, за тот период, что я работаю здесь главным тренером.

Какое будущее ожидает теперь "Минай" после вылета в Первую лигу?

С воскресенья начинаем готовиться к Первой лиге. Надеюсь, у нас будут предложения по футболистам. Хочется, чтобы они пошли на повышение. Будем заниматься комплектацией команды на новый сезон. Стоит задача - за один год вернуться в УПЛ. Сделаем все для этого.

Каково ваше будущее в "Минае"?

У меня еще год контракта с клубом. Остаюсь в "Минае", и буду здесь работать.

Сегодня поражение, негативные эмоции, вылет в Первую лигу. Но все же, вы понимаете, что сделали для этой команды невозможное?

Считаю, сделать невозможное - это остаться в УПЛ. Но мы этой цели не достигли. Да, в целом мы сделали много работы: в 2024 году набрали 19 очков. Нам не хватило совсем немного. Я благодарен своим футболистам за этот сезон.