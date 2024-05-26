Полузащитник Колоса: Наше итоговое место - не то, на что надеялись фанаты

Полузащитник "Колоса" Диего Кариока рассказал о том, как команде удалось обыграть "Зарю" со счетом 1:0.

"Очень тяжелый сезон у нас получился. Теперь у нас есть время для перезагрузки, чтобы сделать выводы, спокойно проанализировать ситуацию и понять, что нам нужно сделать, чтобы подняться на те позиции, на которых мы должны быть.

Да, у нас была сложная ситуация, когда была замена тренера, и это было испытание и для футболистов, и для тренерского штаба, и для стаффа. Эта победа в последнем матче сезона продемонстрировала, что мы можем делать больше. Это очень хорошо для "Колоса", для команды и для всего клуба.

Да, я понимаю, что наше итоговое место - не то, на что надеялись фанаты. Мы должны перевести дух, подготовиться и в следующем сезоне вернуться еще сильнее, чем были. Это время для перезагрузки. Следующий сезон должен быть лучше, чем нынешний".